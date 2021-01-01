مميزات iPhone 14 الجديدة.. تصميم مذهل وكفاءة عالية

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يترقب عشاق الأجهزة الذكية، سلسلة هواتف iPhone 14 الجديدة، الذي من المنتظر أن تعلن عنها شركة «أبل» الأمريكية خلال الفترة المقبلة، وكشفت تسريبات عن مميزات الهواتف الجديدة، إذ ستتضمن الكثير من التغيرات المختلفة عن الإصدارات السابقة.



وتقدم «الوطن» في التقرير التالي، مواصفات سلسلة هواتف iPhone 14 الجديد، وفقًا لمجلة «فوربس» الأمريكية.



تسريبات iPhone 14

كشفت تسريبات هواتف iPhone 14، أنها ستطرح بتصميم مختلف عن الإصدارات السابقة، وتفكر «أبل» في إعادة ميزة «Touch ID» به، وهيكل الهواتف مصنوع بالكامل من التيتانيوم، ما يجعلها أخف في الوزن، وبالتالي مناسبة لجميع المستخدمين.

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وبحسب المجلة الأمريكية، فإن شركة «أبل» سندعم سلسلة هواتفها الجديدة بمقاسات شاشات مختلفة، ومن المتوقع أن يكون هناك إصدارين فقط من iPhone 14 بخلاف المعتاد، وهما «أيفون 14 برو، أيفون 14 برو ماكس»، ومن المتوقع أن يكون حجم شاشة «أيفون 14 برو» 6.1 بوصة، وأما «أيفون برو ماكس» فحجم شاشته 6.7 بوصة، إذ أشارت التسريبات إلى أنه من المتوقع أن تتخلى «آبل» عن هاتفها «iPhone Mini».وهاتفا «أبل» المنتظر طرحهما قريبًا، تتمتع شاشة كلا منهما بلوحات «LTPS» ذات الأغطية الرقيقة «TFT»، وذلك بهدف مواجهة استنزاف البطارية عند الاستخدام المتكرر والتحديثات العالية، وجرى استخدام شاشات «TPS» من قبل في أجهزة « iPhone OLED » مثل iPhone 12، ولكنها لجأت إلى اعماد شاشات «LTPO» في هاتفي iPhone 13 Pro و Pro Max، لتمكين تحديث متغير قادر على معدلات تحديث تصل إلى 120 هرتز مع الحفاظ على البطارية.سعر هواتف iPhone 14 الجديدة وموعد طرحهاومن المتوقع أن تطرح الشركة الأمريكية سلسلة هواتففها الجديدة في سبتمبر المقبل، وتبدأ الأسعار من 999 دولارًا أي ما يعادل 15720.81 جنيه مصري.