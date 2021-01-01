فوائد مذهلة للسمك.. منها بناء العظام وتقوية الذاكرة



اسماك اسماك

يعد السمك من الوجبات الصحية التي تحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات والأحماض الهامة التي يحتاجها الجسم لاستكمال باقي عملياته الحيوية، وتمده بالطاقة، ومن أهم الأحماض التي يحتوي عليها هو الأويجا 3 والتي يُمكن الحصول عليها من الأسمالك التي تعيش في المحيطات أي المياة الباردة، كونها تتميز بطبقاتها الدهنية الكثيفة، مثل السلمون والسردين والماكريل والتونة.



فوائد عديدة يمكن الحصول عليها من خلال تناول السمك، كونه من الأطعمة الغنية بالفيتامينات الهامة والعناصر المعدنية، بحسب ما أكدت الدكتورة ليندا جادالحق استشاري التغذية، خلال حديثها لـ«الوطن»، مُشيرة إلى أن هناك فرققًا بين الأسماك التي تعيش في المحيطات حيث المياه الباردة مثل السردين والسلمون وسمك التونة، والأخرى التي تعيش في البحار والانهار بمياهها الدافئة مثل البلطي.



أسماك غنية بالأوميجا 3

وأضافت «ليندا»، أن الأسماك التي تعيش في المحيطات مثل السلمون والسردين والتونة والماكريل، هي التي يُمكن من خلالها الحصول على حمض الأوميجا 3 كونها تحتوي على طبقات دهنية كثيفة، والتي تعد البيئة الحاضنة لها، لافتة إلى أن الأوميجا 3 تساعد على تقوية الذاكرة وتحسين عملها، وتزيد من نشاط العقل، كما يُمكن الحصول من خلال هذه الأنواع على فيتامين «د»، والذي تعد الشمس المتعامدة والمباشرة هي المصدر الأساسي له: «ممكن الناس اللي مبتقدرش تقعد كتير في الشمس تعوض نسبة من فينامين "د" من خلال أكل السمك».

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الحفاظ على صحة العظام وتقوية المناعةكما أوضحت استشاري التغذية خلال حديثها، أن السمك بكل أنوعه يتشابه في إحتوائه على كمية كبيرة من الفسفور والمعادن الهامة للجسم مثل الكالسيوم، وهو المسؤول الأول عن بناء العظام وصحة الأسنان، بالإضافة إلى إحتوائها على الفيتامينات المختلفة مثل فيتامين «أ»، وهو الضروري للحفاظ على صحة الجلد والنظر، بالإضافة إلى قدرته على تفوية جهاز المناعة ما يجعل للسمك فائدة كبيرة في حماية الجسم من الأمراض والفيروسات المختلفة، ما يوجد له أهمية كبيرة هذه الفترة في ظل تفشي فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة.