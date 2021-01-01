«أهمها ماسك بالعسل».4 أقنعة من الشوكولاته للعناية بالبشرة.



أقنعة من الشوكولاته أقنعة من الشوكولاته

لم تعد المركبات الكيميائية الاختيار الأفضل للبشرة بعد معرفة أضرارها، لذلك فإن الكثير من النساء اتجهوا للعناية بالبشرة بالمنتجات الطبيعية والتي أهمها الشوكولاته التي بجانب مذاقها الحلو الذي يحبه الجميع فلها فوائد متعددة للبشرة وذلك لأن الشوكولاته الداكنة تحتوى على مضادات الأكسدة كما أنها تقلل من إفراز هرمونات التوتر وتعمل على تكسير الكولاجين الذي يعزز صحة الجلد، وفقا لموقع only my health البريطاني.



أقنعة الشوكولاتة للعناية بالبشرة

ماسك الشوكولاته بالعسل

يعتبر ماسك الشوكولاته الداكنة بالعسل من الأقنعة المفيدة لاصحاب البشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب لأن الكاكاو والعسل يحتويان على مضادات أكسدة، تقلل من ظهور حب الشباب بالإضافة إلى القرفة التي ترطب البشرة وتجعلها ناعمة، للاستفادة منه يمكن استخدامه مرتين في الأسبوع.



المكونات

-نصف ملعقة كبيرة كاكاو غير محلى

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-ملعقة كبيرة من العسل-ملعقة صغيرة من الحليب البارد-نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونةطريقة الاستخدامبعد مزج المكونات جيداً ويوزع على الوجه بالكامل لمدة 20 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء الفاترماسك الشوكولاته مع الزبادييعمل ماسك الشوكولاته مع الزبادي وعصير الليمون على تفتيح المسام ، بالإضافة إلى تفتيح البشرة.طريقة التحضيريتم إضافة معلقتان كبيرتان من الزبادي وجوز الهند وملعقة صغيرة عصير ليمون إلى ربع كوب من الكاكاو الخام ثم يخلط جيدا لعمل مزيج متماسك ولين ثم يوزع على البشرة لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة ويغسل الوجه بالماء العادي.ماسك الشوكولاته بالفواكه لتوحيد لون البشرةيعمل الماسك على ترطيب البشرة خاصة في الصيف وتوحيد لونها وذلك بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة والفواكه المرطبة للبشرة.طريقة التحضيريتم مزج موزة مع 3 حبات فراولة وشريحة بطيخ في وعاء لتصبح عجينه، ويتم إضافتها إلى الشكولاته الذائبة في وعاء وخلط المكونات لتصبح قناع متماسك ويتم توزيعه على الوجه والرقبة.ماسك الشوكولاته مع العسل التقشيربالإضافة إلى فوائد العسل في تفتيح البشره يمكن خلطه مع الشوكلاته والسكر البني للتقشير وزيادة نضارة البشرة وزيادة الترطيب.طريقة التحضيريوضع العسل مع الكاكاو ويقلب جيداً لتصبح عجينة ثم يضاف إليها ملعقتين من السكر البني ويخلط جيداً ليصبح قناع متماسك ثم يوزع على الوجه لمدة من 10 إلى 15 دقيقة حتى يجف ويتم غسل الوجه بعدها.