مطلوب مقابل 1.5 مليون دولار. جهاز «أبل» قديم يجعلك غنيا

في الوقت الذي تطرح فيه شركة «أبل» الأمريكية هواتف وأجهزة لوحية وأجهزة كمبيوتر حديثة للغاية بتقنيات متطورة جدًا، وأسعار باهظة للغاية تجعل الطرازات الأقدم بلا قيمة، يبحث آخرون عن الأجهزة الذكية القديمة «أبل» ليشترونها بأثمان باهظة.
يمكن أن تؤدي الندرة إلى زيادة قيمة المنتجات بشكل كبير، لذلك فإن أي شخص لديه منتجًا قديمًا من «أبل» مثل الجيل الأول من أيبود أو أيفون أو أجهزة الكمبيوتر قد يصبح صاحب ثروة لا بأس بها إذ عرضها للبيع، بحسب ما ذكر موقع «لاد بايبل» البريطاني.
سعر أول منتج من «أبل» يساوي 1.5 مليون دولار
على سبيل المثال، أجهزة أيفون من الجيل الأول، والتي ليست بجودة أجهزة اليوم بأي حال من الأحوال، مُطلوبة على موقع «eBay» مقابل ما يصل إلى 13 ألف دولار إذا كانت معها علبتها الأصلية، ومطلوب أيضا جهاز أيبود الكلاسيكي مقابل 2900 دولار.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!