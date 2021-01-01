شاهد : شوربة ثعابين وعقارب لعلاج الروماتيزم والتسمم

تشتهر الصين بالعديد من الأطعمة التقليدية الغريبة، لكن طبق شوربة الثعابين والعقارب الكاملة الذي يُقدم في مقاطعة «جوانجدونج» يُعد بالتأكيد من بين أكثر الأطباق الغريبة والمخيفة في الدولة الآسيوية.
العناكب والحشرات تظل جزءًا من المطبخ الصيني، وهي وموجودة به قبل فترة طويلة من معرفة الغرب لقيمتها الغذائية، ولكن وصل الأمر إلى أبعد من العناكب والحشرات، حتى وصل إلى الثعابين والعقارب، بحسب موقع «أوديتي سنترال».
عقارب مقلية مثل اللحم المشوي
في شمال الصين، تحظى العقارب المقلية مثل اللحم المشوي بشعبية كبيرة كطعام في الشارع، ولكن في الجنوب، تُفضل العناكب كمكون رئيس للحساء الذي يحتوي أيضًا على قطع من لحوم الثعابين ولحم الخنزير، بالإضافة إلى مزيج من البهارات، وعلى الرغم من أن العقرب يعتبر من أخطر الكائنات السامة، يعتبر هذا الطبق في الواقع مخصصًا للتخلص من السموم.
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