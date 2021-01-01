عالم الفلك يحذر من توهجات شمسية عملاقة قادمة

تعرضت الشمس لسلسلة من الانفجارات العملاقة خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتي أدت إلى اندفاع البلازما عبر الفضاء، وما وصلنا من هذا الآثر حتى الآن، قذف كتلي إكليلي قوي، وتوهج شمسي اندلع من الجانب البعيد من الشمس، وأتى في 15 فبراير قبل منتصف الليل بقليل، نظرًا لأن التوهج والقذف الكتلي، جرى توجيههما بعيدًا عن الأرض.
وتحدث بعض التأثيرات المرتبطة بعاصفة مغنطيسية أرضية ،عندما تصطدم الإشعاعات الشمسية بالغلاف الجوي للأرض، وقد تسبب انقطاعات في الاتصالات وتقلبات شبكة الطاقة والشفق القطبي، لكن تصاعد النشاط مؤخرا يشير إلى أن مثل هذه العواصف قد تصل إلينا في المستقبل القريب، وذلك حسب ما ذكره موقع "SpaceWeatherLive".
يقول عالم الفلك جانوي زاهو من مجموعة علماء الشمس في جامعة ستانفورد: " تشهد ثاني منطقة نشطة على الجانب البعيد من الشمس منذ سبتمبر 2017، مجموعة من النشاطات المتزايدة مؤخرا، وإذا ظلت هذه المنطقة ضخمة أثناء دورانها في الجانب المواجه للأرض من الشمس، فيمكن أن تعطينا بعض التوهجات المثيرة".
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