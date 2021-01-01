ملخص مباراة مان سيتي ضد توتنهام المثيرة 2-3 ..فيديو



مان سيتي ضد توتنهام مان سيتي ضد توتنهام



قاد هاري كين فريقه توتنهام هوتسبير لتحقيق فوز قاتل على مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 3-2، خلال المباراة التي جمعتهما على استاد "الاتحاد" السبت، في قمة الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.



تقدم ديان كولوسوفيسكي الوافد الجديد من صفوف يوفنتوس لصالح توتنهام في الدقيقة 4، قبل أن يتعادل إلكاي جوندوجان للسيتي في الدقيقة 33.



وفي الشوط الثاني، سجل هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 59 للسبيرز، قبل أن يتم إلغاء هدف ثان له في الدقيقة 73 بداعي التسلل.

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وفي الدقيقة 92 سجل رياض محرز هدفا قاتلا للسيتي من ركلة جزاء، قبل أن يسجل هاري كين هدف فريقه الثالث والثاني له في اللحظات الأخيرة من المباراة بالدقيقة 95 ويقود السبيرز للفوز 3-2.وبهذه النتيجة يتوقف رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 63 في صدارة ترتيب الدوري الانجليزي، فيما قفز توتنهام للمركز السابع برصيد 39 نقطة.وجاء تشكيل مانشستر سيتي: حراسة المرمى: إيديرسون/ الدفاع: كانسيلو - لابورت - دياز - كايل ووكر/ الوسط: برناردو سيلفا - رودي - كيفين دي بروين، جوندوجان/ الهجوم: فيل فودين - رحيم سترلينج.فيما جاء تشكيل توتنهام كالتالي: في حراسة المرمى: هوجو لوريس/ وفي الدفاع: روميرو - داير - بن ديفيز، رويال/ أما في الوسط: هويبرج - بنتانكور - ريان سيسيجنون/ وفي الهجوم: كولوسيفسكي - هاري كين - سون هيونج مين.https://player.streamkora.com/player/html/zqWErSdvVoNXO?popup=fromblocked&autoplay=1