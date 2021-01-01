خطوات لتنظيف مجوهراتك الذهبية في المنزل



خطوات لتنظيف مجوهراتك خطوات لتنظيف مجوهراتك



تنظيف المجوهرات فى المنزل هو في الواقع عملية سهلة للغاية، فهناك العديد من المنتجات التي يمكنك شراؤها للمساعدة في هذه العملية ولكن الخيار الأفضل والأرخص إلى حد بعيد هو استخدام سائل الغسيل والماء الدافئ، لكي تستعيدي بريق مجوهراتك الذهبية، خاصة لو كنتِ تستخدمينها بعد فترة من حفظها داخل خزينتك، لذا يستعرض اليوم السابع الخطوات الصحيحة لتنظيف المجوهرات الذهبية وفقاً لموقع "INSTYLE" كما يلي:



طرق تساعدك في تنظيف المجوهرات:

املأي وعاءً بالماء الدافئ وليس المغلي وأضيفي بضع قطرات من سائل غسيل الأطباق.



ضعي مجوهراتك في الماء واتركيها لمدة 10-15 دقيقة لتنقع.

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استخدمى فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة أو فرشاة رسم لإزالة أي أوساخ عنيدة بين تفاصيل القطعة.اشطفيها تحت مياه جارية ثم جففي المجوهرات عن طريق التربيت عليها برفق بمنشفة المطبخ.ما يجب فعله عند تنظيف المجوهرات الذهبية:يوصى بنقع المجوهرات أولاً في الماء البارد أو حمام المنظفات أو استخدام منظف المجوهرات بعد ذلك، انقعى المجوهرات في ماء ساخن، كما يوصى بشراء قطعة قماش للتنظيف والتلميع لمساعدتك في إعادة تلميع مجوهراتك بشكل دوري، ويفضل ان تكون فايبر.ما لا يجب فعله عند تنظيف المجوهرات الذهبية:تجنبي أي منتجات تنظيف قوية جدًا مثل المُبيض، وإذا لم تكوني متأكدة، فقومي بإجراء اختبار التصحيح على منطقة غير ظاهرة أولاًعند تنظيف مجوهراتك الذهبية والبلاتينية، من الأفضل استخدام فرشاة أسنان جديدة ذات شعيرات ناعمة مخصصة للأطفال.يجب عليك دائمًا قراءة الملصق عندما يتعلق الأمر بمنتجات التنظيف الخاصة بالمعادن الثمينة.يجب عليك إزالة مجوهراتك الذهبية قبل الاستحمام لتجنب تراكم طبقة رقيقة من المنظفات.