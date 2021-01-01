تعرفي علي طريقة عمل طاجن سى فود بالكريمة



طاجن سى فود بالكريمة طاجن سى فود بالكريمة



طاجن سى فود بالكريمة من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأفراد تناولها نظرا لمذاقها اللذيذ بالإضافة إلي ذلك تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية و الفيتامينات التي يحتاجها جسم الأنسان.

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل طاجن سى فود بالكريمة في المنزل.



مقادير طاجن سى فود بالكريمة



كيلو جمبري مقشر

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كيلو سمك فيليه مكعباتكريمة طهىملح وفلفلكمونزنجبيل بودرةزبدةزيتثوم مفروملبن2 معلقة كبيرة دقيق2 معلقة كبيرة جبن كريمىجبن موتزاريلاطريقة تحضير طاجن سى فود بالكريمة- يتبل الجمبري والسمك بالملح والفلفل والكمون والجنزبيل والثوم.- يشوح الجمبري في قليل من الزيت والزبدة.- يغطى السمك بالدقيق ويشوح قليلاً من الجهتين.- يحمر الدقيق في قليل من الزبدة.- ثم يضاف اللبن والكريمة مع استمرار التحريك للحصول على البشاميل.- ويضاف الجبن الكريمي ويخلط جيدًا حتى تمام التجانس.- في البايركس يوضع قليل من البشاميل.- ثم يوضع السمك والجمبري.- وتوضع الموزاريلا وفوقها باقي كمية البشاميل.- وتدخل الفرن حتى احمرار الوجه وتمام الطهي. وتقدم ساخنة