تجارة عين شمس تعلن نتيجة برنامج التعلم المدمج والتعليم المفتوح

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تجارة عين شمس


اعتمد الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس نتيجة برنامج التعلم المدمج والتعليم المفتوح ( نظام قديم و ثانوية عامة ) دور يناير للعام الجامعى 2022/2021 ويمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال هذا الرابط اضغط هنا .



وكان قد أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس أنه سيتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2021 / 2022 لجميع فرق مرحلة البكالوريوس للشعبة العربى وشعبة اللغات وذلك على نظام جامعة عين شمس الالكتروني UMS ، بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير وحتى الثلاثاء 1 مارس.

وأوضح د. خالد قدرى عميد الكلية أنه وفقا للجدول المعلن فمن المقرر إعلان نتيجة الفرقة الأولى يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير ، والفرقة الثانية يوم الجمعة الموافق 25 فبراير ، والفرقة الثالثة يوم الأحد الموافق 27 فبراير ، وسيتم إعلان نتيجة الفصل الدراسى الاول للفرقة الرابعة يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس.

وقد وجه د. خالد قدرى الشكر لإدارة الجامعة ممثلة فى ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على ما تقدمه الجامعة من دعم للكلية وابنائها الطلاب والذى أسفر عن سرعة اعلان نتائج جميع الفرق متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

الجدير بالذكر أن الكلية قد أعلنت سابقا نتائج جميع فرق برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية واللغة الانجليزية.

وتهيب إدارة الكلية بأبنائها الطلاب الذين لم يقوموا بسداد المصروفات الدراسية وسرعة الدخول على نظام ادارة الجامعة UMS وسداد المصروفات حتى يمكنهم معرفة نتائجهم.. وفى حالة عدم قدرة الطالب على سداد المصروفات لظروف خاصة يمكنه التوجه إلى صندوق التكافل وذلك بادارة رعاية الشباب بالكلية لتقديم الدعم المالى المناسب.


أكد مصدر مسئول بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس، أن بداية الفصل الدراسي الثاني ستكون اعتبارا من غد السبت، لافتا إلى ان المدن الجامعية طلبة وطالبات وفروع خارجية على أتم الاستعداد لفتح أبوابها لاستقبال الطلاب المقمين بها للعودة تدربيجا اعتبارا من اليوم الجمعة.



وأضاف المصدر لـ صدي البلد، أنه لايمكن تسكين الطلاب إلا بعد توقيع الكشف الطبي علي جميع الطلاب العائدين من إجازة منتصف العام بالمراكز الطبية داخل المدينة الجامعية، للتأكد من سلامة جميع الطلاب.



وأشار إلى أنه لن يسمح اطلاقا بدخول الطالب أو الطالبة إلى غرفته أو إلى المبني الذي يقيم به، إلا بعد إجراء الكشف بالمركز الطبي داخل المدينة.

المصدر: elbalad

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