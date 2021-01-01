أنتهاء تسجيل الرغبات بموقع تنسيق الجامعات الخاصة

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تنسيق الجامعات الخاصة


أعلن الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة، أنه من المقرر أن يتم غلق باب تسجيل الرغبات فى تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، وذلك بالنسبة لتسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الرابعة بالتنسيق ضمن أعمال المرحلة الثالثة، حيث فتح موقع تنسيق الجامعات الخاصة صباح اليوم، باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة وذلك ضمن أعمال المرحلة الرابعة من المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الخاصة، حيث تم تقسيم المرحلة الثالثة على 5 مراحل داخلية وفقا لجدول زمنى محدد.

وأضاف الدكتور محمد الغر فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة التنسيق خلال ساعات من غلق باب تسجيل الرغبات ويتم إتاحة النتيجة إلكترونيا للطلاب عبر موقع التنسيق .

وكان الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أكد أنه تنسيق الجامعات الخاصة متاح أمام الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة خلال العامين 2020 / 2021 لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الخاصة مع الفصل الدراسى الثانى.

المصدر: youm7

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