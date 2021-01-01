الأرصاد تحذر من الطقس خلال الفترة المقبلة..فيديو

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صورة الخبر: التقلبات الجوية
التقلبات الجوية


أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء ما زال على انتهاءه شهر كامل والتقلبات الجوية شييء طبيعي في الشتاء ولكن تخطينا الفترة الصعبة من موسم الشتاء الحالي، لافتا إلى أن الأجواء الجوية ستستقر خلال الفترة القادمة.

وأضاف الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن العواصف فى أوروبا بعيدة تماما عنا وبعيدة التأثير على الأحوال الجوية فى مصر، مؤكدا استقرار حالة الجو خلال الـ72 ساعة القادمة.

وتابع: "الموجة الجوية الباردة ستستمر ولكن الأجواء ستستقر الفترة القادمة، ولسه شهر كامل على الشتاء وغدا ستستقر الحالة الجوية ونطالب بالحذر وعدم التهاون خلال الفترة المقبلة".

المصدر: elbalad

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