وائل جمعة يهاجم دوري السوبر الإفريقي ويعتترف بأن السنغال أفضل



وائل جمعة وائل جمعة





تحدث وائل جمعة مدير منتخب مصر ونجمه السابق عن إقامة كأس العالم 2022 في قطر وعن حظوظ الفراعنة في التأهل إليه، كما أبدى رأيه في مقترح دوري السوبر الإفريقي.



وقال وائل جمعة في تصريحاته لـ FilGoal.com: "كل الأحداث الرياضية التي نظمتها قطر كانت مبهرة، وأكثر ما جعلني أشعر أن كأس العالم 2022 سيكون مذهلا كان تنظيم بطولة كأس العرب".

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وأضاف "نتمنى أن يشهد كأس العالم أكبر عدد ممكن من المنتخبات العربية وأن نستمتع بالأجواء العربية هنا. بحكم الشهرة والنجومية والتاريخ، حين ننقل الصورة للمتابعين والمحبين ننقلها كما نراها بصدق ومنطقية عن التنظيم والاستعداد".وتابع "سننقل أن كل ذلك جاء على أعلى مستوى وأن قطر ستنظم كأس العالم بشكل مشرف لكل محبين كرة القدم على مستوى العالم".وأوضح "نجاح كأس العالم على المستوى الجماهيري مضمون، وإذا شاركت جميع المنتخبات العربية التي تنافس على التأهل الآن سيزيد هذا النجاح الجماهيري للبطولة".أما عن تطور الكرة الإفريقية قال وائل جمعة: "بالنظر لما شاهدناه في كأس أمم إفريقيا والتصفيات الأخيرة، الكرة في القارة تغيرت كثيرا. لم يعد هناك الكثير من الفرق الصغيرة، وباتت القوى الكبرى في خطر. رأينا منتخبات صغيرة أحرجت منتخبات كبيرة بشكل واضح في البطولة".وعن حظوظ عرب إفريقيا في تصفيات كأس العالم قال: "لن يكون هناك مباراة سهلة في التصفيات سواء لمصر أو تونس أو المغرب أو الجزائر. نحن سنواجه منتخب السنغال المصنف الأول على القارة الإفريقية".وأضاف "تجربتنا في كأس أمم إفريقيا خرجنا منها فائزين، رغم خسارة اللقب بركلات الترجيح ولكن استفدنا الكثير وهو ما نريد استثماره في مباراتي 25 و29 مارس ضد السنغال".وتابع "مباراة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية بمثابة الفخ، فالفريق غاب عن كأس أمم إفريقيا ولكنه يملك مدربا يجيد الدفاع والمرتدات وهذا سلاح خطير للغاية".وأوضح "منتخب الجزائر يواجه التحدي الكبير بعد الوجه الشاحب الذي ظهر به في كأس أمم إفريقيا، وهذا سيكون دافعا في مواجهة الكاميرون".واختتم بهذا الصدد "المنتخب التونسي يبقى واحدا من كبار إفريقيا بلاعبيه الحاليين. تغيير المدرب يمكن أن يكون أمرا إيجابيا أو سلبيا. مواجهة مالي صعبة بعد المردود الذي قدمه الفريق في أمم إفريقيا، فهو يملك خط وسط من أفضل ما رأيت".أما عن تراجع منتخب قطر في الآونة الأخيرة قال جمعة: "حدث شيء من الهبوط في المستوى الفني والروح، وانحدر التركيز والدافع بعد كأس آسيا بعض الشيء، وهذا وضح رغم أن الفريق خاض التصفيات الأوروبية وكان من الممكن أن يستفيد أكثر من ذلك، ولكن نتمنى أن يتم تخطي هذه المرحلة والنظر لمرحلة كأس العالم".وأوضح "لقد خاض منتخب قطر تجربة مواجهة عرب إفريقيا أيضا في كأس العرب. كل الظروف مناسبة حاليا للظهور بشكل أفضل من الفترات الماضية، وكل ما يحتاج إليه هو تجديد الدوافع".وعن حلم المشاركة المصرية في كأس العالم قال: "كنت أحلم بالمشاركة في كأس العالم كلاعب مع منتخب مصر بعد التاريخ الكبير الذي حققناه. هذا الحلم لا يزال حيا بالنسبة لي ولذلك كنت حريصا على التواجد في موقعي الحالي كمدير للمنتخب، سعيا وراء حلمي بالتواجد في المونديال".وتابع "ما تحققه كمسؤول يمثل متعة لا تضاهى. أحب أن أخلق لنفسي الدافع والحافز دائما، وأتمنى أن نصل وأن نشرف العلم المصري بإذن الله، وخصوصا أن البطولة ستنظم في قطر وبحضور الجالية المصرية التي لا تتأخر عن المساندة في حدث يشارك به منتخب مصر أو أحد الأندية المصرية أو حتى لاعب مصري في لعبة فردية".وكشف مدير المنتخب عن حديثه مع اللاعبين حيث قال: "خلال كأس الأمم قلت للاعبين إن تواجدي معهم ليس بصفتي وائل جمعة الذي حقق ما يقرب من 30 بطولة مع النادي الأهلي، بل أنا هنا لما حققته مع منتخب مصر حيث فزت بكأس الأمم 3 مرات ولعبت حوالي 116 مباراة دولية. التاريخ الذي يصنعه اللاعب مع منتخب بلاده هو أهم شيء في تاريخه ووسيلة احتفاظه بتقدير الشعب بأكمله".وأوضح "خرجنا من كأس الأمم بجيل ممتاز سيعيش لسنوات ويحمل آمال الشعب المصري بأكمله. لدينا 13 لاعبا شاركوا في كأس الأمم للمرة الأولى. واجهنا السنغال بندية رغم أنهم يملكون لاعبين أفضل من لاعبي منتخب مصر في كل المراكز باستثناء محمد صلاح".وتابع "خسرنا بركلات الترجيح، ولذلك أرى أننا خرجنا بمكاسب، وقرأنا منتخب السنغال بشكل مميز واختبرنا أنفسنا أمامهم قبل المباراة الفاصلة. لم يكن أحد يتمنى أن نواجه السنغال قبل القرعة، ولكن الآن استفدنا من تجربة نهائي كأس الأمم".وعن صراع التأهل إلى كأس العالم في أوروبا قال جمعة: "غير الطبيعي هو دخول بعض الفرق للملحق مثل البرتغال وإيطاليا حيث سيصطدمان في نهاية طريق الملحق. ابتعاد إيطاليا في النسخة الماضية كان مفاجئا للغاية فهو فريق يفوز بكأس العالم تاريخيا. تربينا على حب الكرة الإيطالية ونجومها، وبالتالي نحب أن نراهم ونستمتع بعراقتهم".ورفض نجم الأهلي السابق فكرة إقامة كأس العالم كل عامين قائلا: "إقامة كأس العالم كل سنتين ستفقد الحدث قيمته وستشكل ضغطا كبيرا على اللاعبين والأندية، لذلك أنا مع استمرار إقامته كل 4 أعوام".أما عن رأيه في مشروع دوري السوبر الإفريقي قال: "فكرة خبيثة بعض الشيء، ولكن طالما أن الحدث سيفيد الأندية ويوفر الدعم ويطور الكرة فلست ضدها، ولكني أرى أنها خبيثة بسبب تقسيم فرق القارة لمستويات".واختتم "هذا النظام سيجعل أندية شمال إفريقيا تصطدم ببعضها البعض وتجهز على بعضها الآخر أيضا. أندية شمال إفريقيا تصطدم عادة بفرق أقل في الطريق، وبالتالي سيمنح هذا الفرصة لفرق الجنوب الإفريقي".