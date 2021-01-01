كارتيرون يتحدث بعد التعادل الثاني في دوري الأبطال



كارتيرون كارتيرون

صرح باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بأنه لن يعد بالصعود لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكنه سوف يعمل من أجل ذلك بالرغم من المشاكل التي يعانيها الفريق.



وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب التعادل السلبي أمام ساجرادا الأنجولي: "أتينا إلى هنا من أجل الفوز في المباراة، وكنا الفريق الأفضل في المباراة طوال أحداثها".



وتابع: "مازال لدينا مشاكل في انهاء الهجمات، وتسجيل الفرص التي تسنح لنا".

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وأضاف: "في بداية المباراة كنا جيدين، وفريق ساجرادا لم يصل إلى المرمى طوال الشوط الأول".وواصل: "الإيجابي أننا لم نستقبل أهداف، لكننا وصلنا للمرمى منذ المباراة الماضية 32 مرة، وسددنا 5 كرات في العارضة".واستطرد: "اليوم وصلت للمرمى 7 مرات، لكن الشيء السلبي أننا مازلنا منقوصين من الثقة من أجل تسجيل الأهداف وترجمة الفرص".وأردف: "ليس من الضروري أن أقدم وعود في الوقت الحالي، فهذا لا يمثل أي أهمية، لكن الأهم هو أننا سوف نعمل خلال المباريات المقبلة على تحقيق هذا".واختتم قائلًا :"لدي ثقة كبيرة جدا فى اللاعبين وأننا سنحقق نتيجة جيدة في المباراة المقبلة أمام الوداد".ويلعب الزمالك أمام الوداد مباراة الجولة الثالثة في المغرب، ثم لقاء الجولة الرابعة أمام الفريق ذاته في مصر.