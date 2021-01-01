فيديو .. الإفتاء تجيب علي من صلى إماماً وتذكر أنه على جنابة.. فهل صلاته والمأمومين صحيحة؟

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ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، يقول فيه السائل: صليت وأنا جنب كنت ناسيًا، وكنت إماما في جماعة، فهل صلاتي وصلاة المأمومين صحيحة؟



أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إحدى حلقات البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، قائلًا إن صلاة المأمومين صحيحة لكن صلاته هو باطلة، فهو يقضي الصلاة ولكن المأمومين صلاتهم صحيحة.



وكان الدكتور أحمد الطيب قد أفتى في وقت سابق حول حكم من نسي الاغتسال من الجنابة، وكان يصلي وهو لا يعرف أنه جنب، قائلًا إنه طالما قد تأكد أنه قد صلى وهو على غير طهارة فيجب عليه أن يتطهر ويعيد جميع الصلوات التي صلاها وهو محدث، سواء كان حدثًا أصغر أو أكبر، وذكر الإمام أنه قد ورد في المدونة الكبرى في كتاب الوضوء من الثوب يصلي وفيه نجاسة، قال: وسألت مالكًا عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يعلم بذلك حتى يخرج إلى السوق فيرى الجنابة في ثوبه وقد كان صلى قبل ذلك، فقال: ينصرف من مكانه ويغتسل ويغسل ما في ثوبه ويصلي تلك الصلاة وليذهب إلى حاجته.

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وفي واقعة السؤال فإنه يجب على السائل أن يعيد الصلوات التي صلاها وهو جنب بعد أن يغتسل ويغسل ما بثوبه من جنابة