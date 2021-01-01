علاء مبارك يهاجم إبراهيم عيسى بعد تصريحاته عن الأسراء والمعراج

علق نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على أزمة تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى بشأن معجزة "الإسراء والمعراج".
وقال مبارك : "أسلوب لا يليق دا كلام تقوله لواحد صاحبك على القهوة، أما مع رسول الله نلتزم الأدب".
وأضاف علاء مبارك: "ما الهدف من الطعن في الثوابت الإسلامية والنيل من المقدسات الدينية؟ فالإسراء والمعراج معجزة كبرى تذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبوديته، والإسراء والمعراج ثابتة في القرآن والسنة".
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