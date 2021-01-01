داعية إسلامي : إن الله سبحانه وتعالى كان شديد الحب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الله سبحانه وتعالى كان شديد الحب لرسول الله،محمد صلى الله عليه وسلم موضحًا: "الحمد الله الذي أنار الوجود برسول الله، هذا النبي الذي لم يناد في القرآن باسمه كباقي الأنبياء والرسل بل قيل له يا أيها النبي".
وأكد الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي أن الحج فرض على المسلمين في التاسع هجريًا، كما خرج بيان منذ ذلك العام على يد علي رضي الله عنه يقول لا يحج بهذا البيت مشرك ولا يطوف عريان.
وأضاف، في حديثه، أنه على المؤمنين الاطمئنان مهما ثقلت هموهم في الحياة الدنيا لأن البشارة بيد الله سبحانه، ولهذا جاء بالقرآن الكريم ما يؤكد ذلك: "من يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب".
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