تثبيت المحادثات المفضلة بالمقدمة خاصيه تويتر الجديده

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ستبدأ تويتر بتوفير خاصية تتيح للمستخدمين تثبيت المحادثات المفضلة في مقدمة قائمة المحادثات على التطبيق، ليتمكنوا بذلك من الوصول السريع لها والبقاء على اتصال مع الأشخاص المفضلين.



لكن هذا الأمر برمته يبدو غريبًا للكثير من الأشخاص خاصة الذين يستخدمون تطبيق تويتر كونهم في العادة لا يستخدمون خاصية الرسائل للمحادثات المستمرة على عكس التطبيقات الأخرى، حيث يفضلون ارسال رسائل بسيطة أو الاستفسار من بعضهم البعض فقط دون قضاء وقت أطول بالمحادثة على الغالب، وذلك على عكس ما يحدث على فيس بوك مثلًا أو انستغرام أو سناب شات.



على كلٍ، ربما تكون هذه الخاصية خطوة جديدة من تويتر لتشجيع المستخدمين على استخدام خاصية الرسائل لإجراء المحادثات باستمرار على منصتها بدلًا من التوجه نحو التطبيقات الأخرى.