هاتف Oppo A76 ببطارية كبيرة وسعر منافس



Oppo A76 Oppo A76

أعلنت شركة أوبو Oppo، بهدوء عن أحدث هواتفها الذكية والذي انطلق إلى الأسواق بسعر منافس ومواصفات ممتازة، لتواصل معه تحقيق مبيعات جيدة في عالم الأجهزة المحمولة متوسطة الفئة.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت شركة أوبو عن مواصفات وسعر هاتفها الجديد، والذي انطلق للبيع في الأسواق الماليزية تحت اسم Oppo A76، يعمل مع شبكات الجيل الرابع 4G فقط، ومتاح للبيع اعتبارا من اليوم، مقابل سعر مناسب يبدأ من 215 دولارا (أي ما يعادل 3300 جنيه مصري).



مواصفات هاتف أوبو Oppo A76

يمتاز هاتف أوبو الجديد Oppo A76، بهيكل أنيق مقاوم للرطوبة والغبار بلمسة نهائية غير لامعة وأنيقة، مع تصميم مسطح لإطار الجهاز يبلغ سمكه حوالي 6.67 ملميترا ويزن حوالي 189 جراما، ومزود بماسح لبصمات الأصابع على جانب الجهاز.

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ويتم تشغيل هاتف Oppo A76، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يدعم الهاتف ميزات توسعة ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية التي تضيف سعة 5 جيجابايت، لا يدعم توسيع ذاكرة التخزين.وصممت أوبو هاتف Oppo A76، بشاشة مثقبة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، وبدقة 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز، تحتوي الشاشة على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل في الزاوية العلوية اليسرى.وجاء هاتف أوبو Oppo A76، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، تحوى مقدمة الهاتف على كاميرا أمامية للتصوير السيلفي مميزة بدقة 16 ميجابكسل.ويتمتع هاتف أوبو الجديد Oppo A76، ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، يعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.سعر هاتف أوبو الجديد Oppo A76يتوفر هاتف Oppo A76، للبيع في ماليزيا مقابل سعر حوالى 215 دولارا (أي ما يعادل 3300 جنيه مصري)، ويأتي الهاتف في لونين هما الأسود أو الأزرق.