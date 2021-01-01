طريقة لـ حذف رسائل الماسنجر دفعة واحدة من الطرفين

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طريقة لحذف رسائل الماسنجر دفعة واحدة من الطرفين يمكنها أن تساعدك على التخلص من الفوضي التي قد تشعر بها نتيجة تراكم الرسائل على تطبيق المراسلة التابع لـ فيسبوك، إذ يعاني بعض المستخدمين من صعوبة في حذف صندوق الوارد المتراكم الخاص بحساباتهم، ومن خلال المقال التالي سنقوم بعرض طريقة حذف رسائل الماسنجر دفعة واحدة من الطرفين وجميع الخطوات المتعلقة بها.



طريقة حذف رسائل الماسنجر دفعة واحدة من الطرفين

يحصل تطبيق ماسنجر بشكل مستمر على العديد من التحديثات تجلب معها مزايا جديدة للمستخدمين، ولكن لا تدعم مزايا تطبيق الدردشة الاجتماعية ميزة حذف الرسائل من الطرفين، والتي تتيح لمالك الحساب حذف الرسائل لكل من المرسل والمتلقي.



وتتيح الطريقة التقليدية التي يدعمها تطبيق فيسبوك ماسنجر حف الرسائل يدويا لكل محادثة، كما لا تدعم هذه الميزة حذف الرسائل من كلا الطرفين إذ تبقي المحادثة كاملة عند الطرف الآخر، وفي الوقت الحالي توجد العديد من الطرق لحذف الرسائل الموجودة على تطبيق ماسنجر إليك الخطوات اللازمة للقيام بذلك:

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الخطوة الأولى: يمكنك إجراء هذه الطريقة عبر هاتفك الذكي، لذا قم بفتح الحساب الخاص بك على تطبيق ماسنجر.الخطوة الثانية: قم بتحديد المحادثة التي ترغب في حذفها.الخطوة الثالثة: اضغط ضغطة مطولة على هذه المحادثة لظهور قائمة الخيارات، أو مرر الدردشة بإصبعك إلى يسار الشاشة.الخطوة الرابعة: من قائمة الخيارات المنبثقة، انقر على خيار “حذف Delete”.الخطوة الخامسة: قم بتأكيد هذا الحذف عبر النقر على حذف المحادثة Delete conversation. وسيتم حذفها بشكل نهائي، ولكن تذكر أنه سيظل بإمكان الطرف الآخر بالمحادثة رؤية الرسائل بينكم.خطوات حذف رسائل الماسنجر من على الكمبيوترالخطوة الأولى: قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على فيسبوك عبر متصفح الويب على جهاز الكمبيوتر، ثم افتح جزء ماسنجر.الخطوة الثانية: انقر فوق المحادثة التي تريد حذفها.الخطوة الثالثة: في الجزء العلوي من نافذة الدردشة، انقر فوق السهم الموجود على يسار اسم الشخص واختر “حذف المحادثة Delete conversation” من النافذة المنبثقة، أكد أنك تريد القيام بذلك بالنقر فوق “حذف المحادثة Delete Conversation”.الخطوة الرابعة: كرر الخطوات الساابقة مع كل محادثة تريد إزالتها.طريقة أخرى لحذف محادثات الماسنجريتيح لك متصفح جوجل كروم Google chrome، طريقة سريعة لحذف رسائل الماسنجر باستخدام بعض الملحقات التي تساعد على توفير ميزة الحذف دفعة واحدة، ويمكنك ذلك باستخدام الخطوات الآتية:أولا: افتح متصفح جوجل كروم على جهازك.ثانيا: قم بتثبيت إضافة Fast Delete Messages، ويمكنك العثور عليها بمتجر كروم.ثالثا: بمجرد الدخول إلى صفحة الملحق قم بالنقر على خيار إضافة إلى المتصفح.رابعا: بعد انتهاء الاضافة قم بفتح حساب فيسبوك الخاص بك من خلال فتح صفحة جديدة على متصفح كروم.خامسا: بعد تسجيل الدخول إلى حسابك، قم بالنقر على الأيقونة الخاصة بهذه الإضافة أعلى يسار صفحة المتصفح.سادسا: ستظهر لك صفحة قم بالضغط على خيار Open messages، وسيتم نقلك إلى صفحة الرسائل الشخصية على الماسنجر.سابعا: قم بالنقر مرة أخرى على الإضافة واختر Delete all messages، وسيتم حذف كافة رسائلك من على الماسنجر.