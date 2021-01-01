تزود هاتف Motorola Frontier بميزات وكاميرات فائقة

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سربت مواقع الإنترنت بعض التفاصيل الرئيسية حول هاتف موتورولا القادم، والذي لقب بـ قاتل هواتف سامسونج، حيث سيأتي الهاتف بميزات تصويرية وكاميرات متميزة.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ذكرت بعض التسريبات السابقة أن شركة موتورولا تعمل على تطوير هاتف رائد، يمتاز بكاميرا هائلة تضم كاميرا بعدسة 200 ميجابايت، سينطلق تحت اسم Motorola Frontier.



مميزات هاتف موتورولا Motorola Frontier

وتبعا للمعلومات، فإن هاتف موتورولا Motorola Frontier، سيتميز بقدرات تصويرية خارقة، إذ سيحصل على كاميرا أساسية مزودة بمستشعر سامسونج من نوع ISOCELL HP1 بدقة 200 ميجابكسل، كما ستدعم الكاميرا مستشعرين بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بدقة 12 ميجابكسل بقدرات تقريب قوية.

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وسيمتاز هاتف موتورولا Motorola Frontier، بقدرات عالية على عرض الفيديوهات والصور وألعاب الفيديو الحديثة بفضل شاشة من نوع pOLED، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز.وسيدعم هاتف موتورولا Motorola Frontier، القدرة على معالجة البيانات والعمل مع شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 1 Plus، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.وسيحزم هاتف موتورولا Motorola Frontier، بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 125 وات، وشحن لاسلكي بقدرة 50 وات، كما سيدعم الهاتف ماسح ضوئي لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وسيعمل بنظام التشغيل أندرويد 11.ومن المقرر أن تعلن موتورولا عن هاتف Motorola Frontier في شهر يوليو القادم، ووفقا للتسريبات، ستعلن الشركة أيضا بشكل رسمي في وقت لاحق من هذا العام، عن هاتف آخر يسمى Motorola Edge 30 Pro.وسيتمتع هاتف موتورولا الذكي Edge 30 Pro، وهو يعد الإصدار العالمي من هاتف Motorola Edge X30 والذي سيتم الإعلان عنه رسميا في السوق الأوروبية قريبا، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، والتي ستدعم العمل في ظروف الإضاءة المنخفضة.