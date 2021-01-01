هاتف مميز و كاميرات فائقة من موتورولا

سرّبت مواقع الإنترنت بعض المعلومات عن هاتف موتورولا المرتقب الذي سيحصل على ميزات وكاميرات متميزة.
وتبعا للتسريبات فإن الهاتف سيتميز بشكل رئيس من حيث قدرات التصوير، إذ سيحصل على كاميرا أساسية فيها مستشعر ISOCELL HP1 من صنع سوني دقته 200 ميغابيكسل، كما ستدعم الكاميرا بعدسة بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 12 ميغابيكسل بقدرات تقريب ممتازة.
وسيحصل الجهاز على قدرات عالية على عرض الفيديوهات والصور وألعاب الفيديو الحديثة بفضل شاشة pOLED عالية الدقة ترددها يصل إلى 144 هيرتزا.
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