هواتف جديدة من سامسونغ منافسة من حيث السعر

تستعد سامسونغ لإطلاق هواتف جديدة من فئة Galaxy-A، مزودة بكاميرات وتقنيات جيدة، ستطرحها بأسعار منافسة في الأسواق العالمية.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن سامسونغ تعمل حاليا على تطوير هاتفين من الفئة المذكورة، أحدهما سيكون قادرا على العمل مع شبكات 5G الحديثة، والآخر سيتمتع بأداء ممتاز وكاميرات جيدة.
وسيحصل الهاتف الثاني Galaxy A23 على هيكل مقاوم للماء والغبار، مجهز بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 272 شمعة/م تقريبا.
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