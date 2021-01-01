اطلاق أندرويد بمواصفات ممتازة من OnePlus

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › اطلاق أندرويد بمواصفات ممتازة من OnePlus

صورة الخبر: OnePlus
OnePlus

كشفت OnePlus رسميا عن مواصفات هاتفها الأحدث الذي صممته لينافس أحدث هواتف أندرويد من سامسونغ وهواوي.

ويأتي هاتف Nord CE 2 5G بهيكل من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (160.6/73.2/7.8) ملم، وزنه 173 غ، وجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات HDR10+، لتوفير دقة وواقعية ممتازة للصور والفيديوهات.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل Android 11 مع واجهات OxygenOS 11، ومعالج MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته OnePlus بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 65 واطا.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اطلاق أندرويد بمواصفات ممتازة من OnePlus

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
61389

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager