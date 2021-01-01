اطلاق أندرويد بمواصفات ممتازة من OnePlus

كشفت OnePlus رسميا عن مواصفات هاتفها الأحدث الذي صممته لينافس أحدث هواتف أندرويد من سامسونغ وهواوي.
ويأتي هاتف Nord CE 2 5G بهيكل من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (160.6/73.2/7.8) ملم، وزنه 173 غ، وجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات HDR10+، لتوفير دقة وواقعية ممتازة للصور والفيديوهات.
ويضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل Android 11 مع واجهات OxygenOS 11، ومعالج MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
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