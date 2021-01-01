فولكس فاجن تجري تتفاوض لشراء وحدة القيادة الذاتية من هواوي

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يبدو أن مجموعة فولكس فاجن تجري مناقشات مع شركة هواوي لأجل شراء شراء تقنية السيارات ذاتية القيادة التي طورتها الشركة الصينية.



لا تزال التفاصيل محدودة حتى الآن، تقول المصادر الألمانية التي كشفت عن السيارة للتو أن المفاوضات قائمة بين الشركتين منذ عدة أشهر. يلاحظ أيضاً أن شركة هواوي لم تعلن عن تقنيتها المتطورة بالكثير من الضجيج أو الحديث مثل الشركات الغربية إذ تركز الشركة على تطوير القادة الذاتية من المستوى 5 لأجل طرحها في السيارات تجارياً بحلول عام 2025.



من ناحية أخرى تعمل مجموعة فولكس بنفسها على أنظمة القيادة الذاتية منذ مدة طويلة وقد أكدت أنها ستقدم عتاد LiDAR في سيارتها المستقبلية. في مقابلة صحفية قال الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن، هربرت ديس، أن الشركة تسعى إلى زيادة اكتفائها الذاتي من أنظمة القيادة الذاتية المستقلة. وأضاف أنه يتوقع أن تنتشر السيارات ذاتية القيادة على نطاق واسع في غضون 25 عاماً.