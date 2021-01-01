مواصفات «فورد فوكسRS» موديل 2022 المهجنة بالأسواق

اطلقت فورد سيارتها فوكسRS موديل 2022 الهاتشباك عالية الأداء الجديدة كليا بتحديثات فى الشكل الخارجى والمحرك وداخل المقصورة.
السيارة تعمل بمحرك ايكوبوست 4 سلندرات سعة 2300 سى سى يولد قوة 345 حصان و 420 نيوتن.متر من عزم الدوران يمكنها من التسارع من الصفر إلى 100 كم/ساعة خلال 4.7 ثانية ويتصل المحرك بناقل حركة يدوى من 6 سرعات ، او ناقل اوتوماتيك من 7 سرعات.
السيارة تعمل بنظام هجين خفيف بمولد تشغيل بقدرة 48 فولت، يوفر دفعة كهربائية تمكن السيارة من الحصول على قوة إجمالية قدرها 400 حصان.
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