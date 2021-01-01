مواصفات «فورد فوكسRS» موديل 2022 المهجنة بالأسواق



فورد فوكسRS فورد فوكسRS

اطلقت فورد سيارتها فوكسRS موديل 2022 الهاتشباك عالية الأداء الجديدة كليا بتحديثات فى الشكل الخارجى والمحرك وداخل المقصورة.



السيارة تعمل بمحرك ايكوبوست 4 سلندرات سعة 2300 سى سى يولد قوة 345 حصان و 420 نيوتن.متر من عزم الدوران يمكنها من التسارع من الصفر إلى 100 كم/ساعة خلال 4.7 ثانية ويتصل المحرك بناقل حركة يدوى من 6 سرعات ، او ناقل اوتوماتيك من 7 سرعات.



السيارة تعمل بنظام هجين خفيف بمولد تشغيل بقدرة 48 فولت، يوفر دفعة كهربائية تمكن السيارة من الحصول على قوة إجمالية قدرها 400 حصان.

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وحصلت نسخة ST من سيارة فورد فوكس 2021 على نظام الدفع الأمامي وباورستيرنج كهربائي يوفر استجابة سريعة لعجلة القيادة .حصلت فورد فوكس على إضافات تقنية مثل شاشة تعمل باللمس بحجم أكبر يصل إلى 13.2 بوصة، تدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وتمت ترقية نظام التشغيل الرئيسي إلى أحدث نظام SYNC4من فورد.