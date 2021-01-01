يف تخفض قيمة مخالفات سيارتك للنصف؟ بعد الربط بالهاتف المحمول

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قال اللواء ماهر زخارى مدير تراخيص القاهرة الأسبق إنه من الأفضل لمالك السيارة سداد قيمة الغرامات المستحقة على المخالفات التى تصل على التليفون المحمول أو التى أجاز قانون المرور فيها التصالح خلال 3 أيام حتى يستفيد من أداء مبلغ نصف الحد الأدنى لقيمة الغرامة المستحقة على المخالفة.



وأوضح اللواء زخاري أنه بدءا من اليوم الرابع يتم سداد مبلغ يعادل الحد الأدنى وفى جميع الحالات يحق له التظلم أمام نيابة المرور المختصة ويحق لمالك السيارة التظلم امام نيابة المرور إذا لم يكن قد ارتكب المخالفة التى وردت اليه عبر رسائل المحمول والنيابة تفصل فى التظلم.



أما فى حالة المخالفات التى لا يجوز فيها التصالح يمكن سداد قيمة الغرامة المستحقة عليها عند تجديد رخصة السيارة وتقوم نيابة المرور بتقدير الموقف بالنسبة للمخالفة ووضع العقوبة المستحقة عليها وفقًا لقانون المرور ووفقا لملابسات الواقعة.

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وأوضح: تتحرك نيابة المرور من الحد الادنى لقيمة الغرامة المستحقة على المخالفة الى الحد الاقصى وفقًا لظروف الحالة.