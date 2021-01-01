زيادة رسمية من الوكيل فىأسعار بيجو 3008 موديل 2022



بيجو 3008 بيجو 3008

خلال الأيام القليلة الماضية حدث تغيير في أسعار موديل 2022 من بيجو 3008 من فئة SUV، حيث كان هذا التغيير عبارة عن زيادة رسمية على أسعار السيارة، وبلغت هذه الزيادة 5000 جنيه، وبذلك أصبحت اسعارهم في السوق المصري كالتالي:



- فئة أولى Active بسعر 530 ألف جنيه (بعد زيادة 5000 جنيه).



- فئة ثانية Allure بسعر 580 ألف جنيه (بعد زيادة 5000 جنيه).

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- فئة ثالثة GT بسعر 655 ألف جنيه (بعد زيادة 5000 جنيه).- فئة ثالثة GT بفرش داخلي أحمر بسعر 660 ألف جنيه (بعد زيادة 5000 جنيه).- فئة ثالثة GT LTD (غي متاحة حاليا).جدير بالذكر أن هذا الموديل من السيارة يحمل محرك مكون من 4 اسطوانات، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 165 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك لناقل حركة أوتوماتيكي ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات الأساسية المتاحة بالفئة الأولى من هذا الموديل من السيارة في السوق المحلي التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام توازن الكتروني ESP.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- كاميرا خلفية.- مثبت سرعة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.أما الفئات الأعلى من السيارة فتضم تجهيزات أخرى من أهمها:- نظام لتشغيل وإيقاف المحرك الموفر في استهلاك الوقود.- سنسور أمامي وخلفي.- وسائد هوائية جانبية.- فرش داخلي من الجلد.- نظام تدليك بمقاعد السيارة.- فتحة سقف كهربائية.