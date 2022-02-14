أسعار الأسماك فى مصر اليوم.. البلطى 32.5 جنيه للكيلو فى سوق الجملة

شهدت أسعار الأسماك ارتفاع للمقاس رقم 1 ليسجل الكيلو 23.5 إلى 27.5 جنيه والمقاس 2 بسعر 20 إلى 22 جنيها والبلطى الأسوانى 17 إلى 37 جنيها والفيليه البلطي 30 إلى 110 جنيهات، وقشر البياض 80 إلى 100 جنيها والبياض الأملس البلدى 80 إلى 100 جنيها للمقاس 1 والمقاس الثاني 30 إلى 40 جنيها.
وكشفت البيانات الرسمية لسوق العبور، أن القراميط تسجل 10 إلى 20 جنيها والثعابين 50 إلى 210 جنيهات والمكرونة الخليجي 25 إلى 45 جنيها والمكرونة السويسي 30 إلى 55 جنيها والبرانيس الإسكندراني 25 إلى 45 جنيها، المكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها.
وتحرك سعر الكاليماري 110 إلى 170 جنيها والقرش 30 إلى 40 جنيها والكابوريا 30 إلى 120 جنيها والمرجان مقاس 1 يسجل 32 إلى 38 جنيها والمرجان مقاس 2 يسجل 24 إلى 30 جنيها والمرجان المجمد 19 إلى 29 جنيها.
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