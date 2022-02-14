أسعار الذهب ترتفع خلال أسبوع..



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب خلال أسبوع ارتفاعا بحوالى 15 جنيها خلال الأسبوع الجارى، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً فى مصر من 812 إلى 827 جنيها للجرام.



وبدأ الذهب تداولاته هذا الأسبوع عند مستوى 812 جنيها للعيار الرئيسي في وقت سجلت فيه الأونصة الذهب 1858 دولارا، ومع تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا سجلت أونصة الذهب مستويات 1898 دولارا، الأمر الذي انعكس على الذهب في مصر ليسجل 827 جنيها للجرام.



وقال ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن في اتحاد الصناعات، إن استمرار الأزمة الأوكرانية الروسية يزيد من الطلب على الذهب بصورة واضحة في التداولات بالبورصات العالمية، وهذا دفع الذهب لمستويات هي الأعلى في 8 أشهر.

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وأشار ممدوح عبد الله إلى أن الأسعار كانت تتجه نحو الهبوط مع إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع قريب للفائدة خلال مارس المقبل، ولكن مع التوترات على الحدود الأوكرانية الروسية بدأت الشركات الكبرى والمستثمرون في شراء الذهب بقوة مما رفع الأسعار.