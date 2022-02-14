750 وظيفة شاغرة بمناطق الهيئة «السكة الحديد»

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تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مسابقة لشغل عدد 750 وظيفة شاغرة من خريجي الكليات، والمعاهد التكنولوجية، أو التعليم الصناعي نظام الأربع سنوات ذلك بتخصصات شعبة (ميكانيكا- كهرباء) ويشترط أن يكون من الذكور فقط، نظرًا لطبيعة العمل الشاقة، والعمل بنظام الورادي بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة، والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف التكنولوجية، والوظائف المتاحة هي (مساعد قائد قطار ممتاز ثالث – منظم حركة القطارات ثالث – مراقب حركة مركزي ثالث – أخصائي تحكم مركزي CTC ثالث).



وقد تم الإعلان عن تفاصيل المسابقة من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني التالي:



http:jobs.caoa.gov.eg

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ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على ضخ دماء جديدة في منظومة السكة الحديد، لمواكبة التطوير والتحديث المنشود في كافة قطاعات الهيئة والتكنولوجيا الحديثة بالقطارات الجديدة..