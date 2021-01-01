5 فوائد مذهلة للقرع المر



القرع المر القرع المر

يُعرف القرع المر بدوره في علاج مرض السكري من النوع 2، نشأ القرع المر في الهند ، وهو فاكهة استوائية صالحة للأكل، ينمو الآن على نطاق واسع في آسيا ويستخدم في العديد من المأكولات.



الخضروات ، التي تُعرف علميًا باسم مومورديكا شارانتيا ، طعمها مر لكنها محملة بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، تم استخدامه في طب الايورفيدا والأعشاب في آسيا وأفريقيا، يتم استخدامه في الهند لعلاج مرض السكري وعلاج أمراض الجهاز التنفسي والقرحة والأمراض الجلدية والنقرس والجروح.



وفقا لدراسة ، فإن عصير القرع المر يخفض مستويات السكر في الدم، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لإثبات هذا التأثير بشكل قاطع لعصير القرع المر.

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فيما يلي بعض الفوائد الصحية للقرع المر:- يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلبيمكن أن يساعد القرع المر في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وهو مفيد لصحة قلبك. يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم. من المعروف أن القرع المر يخفض مستويات السكر في الدم مما يساعد في الحفاظ على صحة القلب.- يمنع ظهور علامات الشيخوخةيساعد القرع المر ، الغني بمضادات الأكسدة ، على إبطاء عملية الشيخوخة ويمنع ظهور علامات مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة. مضادات الأكسدة الموجودة في القرع المر تحارب الجذور الحرة. استهلاك القرع المر سيحمي أيضًا الضرر الذي تسببه الأشعة فوق البنفسجية للشمسيعزز القرع المر مناعتك ويحميك من العديد من الأمراض، اشرب عصير القرع المر للتخلص من اضطرابات الجلد مثل العيوب وحب الشباب، إنه علاج ممتاز لاضطرابات مثل الحكة والجرب والقوباء الحلقية والدمامل وغيرها من الالتهابات الفطرية.- يعالج المخلفاتالقرع المر هو أحد أفضل العلاجات لمخلفات الكحول لأنه يحتوي على خصائص تسمم الكحول، يساعد في إصلاح وتنظيف الكبد بعد تناول الكحول، كما أنه يغذي كبدك، لذلك ، في المرة القادمة التي تعلق فيها ، اشرب عصير القرع المر.- ينقي الدم:يزيل القرع المر الدم ويطرد السموم بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والميكروبات، كما أنه يحسن الدورة الدموية ويعالج اضطرابات الدم، يعالج اضطرابات الجلد مثل حب الشباب والطفح الجلدي والدمامل.يجب أن تشرب عصير القرع المر في الصباح على معدة فارغة ولكن تأكد من أنك لا تستهلك أكثر من 85 جرامًا أو ثلاث أونصات من العصير لأنها قد تؤدي إلى الإسهال الخفيف وآلام المعدة، نظرًا لأن عصير القرع المر يخفض مستويات السكر في الدم ، استشر طبيبك للحصول على الجرعة الصحيحة من أدوية سكر الدم إذا كنت تشرب عصير القرع المر بانتظام، الكمية الموصى بها من القرع المر هي 30 مل في اليوم.