في مزاد بأمريكا حقيقة طرح 5 آلاف قطعة أثرية مصرية للبيع

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء المتداولة في بعض المواقع الإلكترونية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم طرح الحكومة أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية مصرية للبيع بأحد المزادات العلنية التي تنظمها دار «سوذبيز» العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية.



وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، صباح اليوم السبت، إنه بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح الحكومة أي من القطع الأثرية المصرية للبيع بأحد المزادات العلنية التي تنظمها دار «سوذبيز» العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها، مُشددةً على حرص واهتمام الدولة بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر، مع تكثيف الجهود لاسترداد القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق غير شرعية للخارج.



وأضافت وزارة السياحة والآثار أن هناك متابعة مستمرة لجميع المزادات العالمية، والمواقع الإلكترونية، وكذلك لأي ضبطيات آثار مهربة بالمطارات والموانئ، وفي حال رصد أي قطع أثرية مصرية، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها، مُشيرةً إلى أن الوزارة قامت بتعديل أحكام قانون حماية الآثار أكثر من مرة، بهدف تغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار وتهريبها، حفاظاً على الآثار المصرية.