طريقة عمل صفيحة اللحم.. اعرفي الطريقة



صفيحة اللحم صفيحة اللحم



صفيحة اللحم من المعجنات الشهية واللذيذة التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلي شرائها من المطاعم و المحلات.



قدمت الشيف منال العالم عبر طريقة عمل صفيحة اللحم في المنزل.





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مقادير صفيحة اللحمالعجينة:2 كوب دقيق1 ملعقة صغيرة ملح1 ملعقة صغيرة سكر1 ملعقة صغيرة خميرة فوريةربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر3/4 كوب ماء دافئ2 ملعقة كبيرة زيت ذرةالحشو:300 جرام لحم مفروم1 حبة صغيرة بصل1 كوب بقدونس أوراق1 حبة متوسطة طماطم2 ملعقة كبيرة زيت زيتوننصف ملعقة صغيرة بهار مشكلنصف ملعقة صغيرة بابريكانصف ملعقة صغيرة شطة مجروشةنصف ملعقة صغيرة ملحربع ملعقة صغيرة فلفل اسود1 كوب جبن موزاريللا او حلومللتقديم:- بابريكا أو فلفل شطةطريقة تحضيرصفيحة اللحم- العجينة: في طبق ضعي الدقيق، الملح، السكر، الخميرة والبيكنج باودر وقلبي ليختلط.- اضيفي الماء والزيت واعجني كل المكونات لتحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة.- قطعي العجينة الى 8 قطع، شكلي كل قطعة الى كرة. غطيها واتركيها في مكان دافئ ليتضاعف الحجم.- على سطح مرشوش بالدقيق وباستعمال النشابة افردي العجينة لتصبح مقاس 9 بوصة تقريبا. اتركيها ترتاح بضع دقائق.- وزعي الحشو على شكل طبقة رقيقة على العجينة، انثري بعض الجبن.- سخني مقلاة واسعة، ضعي رغيف من الصفيحة في المقلاة ثم ضعي غطاء المقلاة وانتظري لبضع دقائق ليتحمر القاع وينضج اللحم، انثري بعض البابريكا أو الشطة ثم ضعي الصفيحة في طبق التقديم.- استمري بخبز بقية الصفيحة في المقلاة وكلما انتهيت من خبز واحدة ضعيها فوق الأخرى وغلفيها بفوطة خفيفة، لكي تبقى الصفيحة طرية ويطيب طعمها. قدميها ساخنة.