طريقة عمل صفيحة اللحم.. اعرفي الطريقة

صفيحة اللحم
صفيحة اللحم من المعجنات الشهية واللذيذة التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلي شرائها من المطاعم و المحلات.
قدمت الشيف منال العالم عبر طريقة عمل صفيحة اللحم في المنزل.
مقادير صفيحة اللحم
العجينة:
2 كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة سكر
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر
3/4 كوب ماء دافئ
2 ملعقة كبيرة زيت ذرة
الحشو:
300 جرام لحم مفروم
1 حبة صغيرة بصل
1 كوب بقدونس أوراق
1 حبة متوسطة طماطم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
نصف ملعقة صغيرة بهار مشكل
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
نصف ملعقة صغيرة شطة مجروشة
نصف ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود
1 كوب جبن موزاريللا او حلوم
للتقديم:
- بابريكا أو فلفل شطة
طريقة تحضيرصفيحة اللحم
- العجينة: في طبق ضعي الدقيق، الملح، السكر، الخميرة والبيكنج باودر وقلبي ليختلط.
- اضيفي الماء والزيت واعجني كل المكونات لتحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة.
- قطعي العجينة الى 8 قطع، شكلي كل قطعة الى كرة. غطيها واتركيها في مكان دافئ ليتضاعف الحجم.
- على سطح مرشوش بالدقيق وباستعمال النشابة افردي العجينة لتصبح مقاس 9 بوصة تقريبا. اتركيها ترتاح بضع دقائق.
- وزعي الحشو على شكل طبقة رقيقة على العجينة، انثري بعض الجبن.
- سخني مقلاة واسعة، ضعي رغيف من الصفيحة في المقلاة ثم ضعي غطاء المقلاة وانتظري لبضع دقائق ليتحمر القاع وينضج اللحم، انثري بعض البابريكا أو الشطة ثم ضعي الصفيحة في طبق التقديم.
- استمري بخبز بقية الصفيحة في المقلاة وكلما انتهيت من خبز واحدة ضعيها فوق الأخرى وغلفيها بفوطة خفيفة، لكي تبقى الصفيحة طرية ويطيب طعمها. قدميها ساخنة.
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