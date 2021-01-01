استخدام زيت الزيتون لعلاج الزكام عند الرضع



علاج الزكام عند الرضع علاج الزكام عند الرضع



يفضل العديد من الأشخاص علاج الزكام عند الرضع بزيت الزيتون، ولا يعرف الكثير من الآباء والأمهات الجدد الطريقة الصحيحة لعلاج الزكام عند حديثي الولادة لذا لابد من استشارة الطبيب والقراءة حول كيفية علاج الزكام عند الأطفال الرضع .







وهناك العديد من نصائح لعلاج الزكام عند الرضع بزيت الزيتون، وبالأخص في الأيام الاولى من عمره؛ حيث أن نزلات البرد هي عدوى فيروسية تصيب أنف طفلك وحلقه، يعتبر احتقان الأنف وسيلانه من العلامات الرئيسية لنزلات البرد.



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ومن المرجح أن يصاب الأطفال بنزلات البرد بشكل خاص ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنهم غالبًا ما يكونون حول أطفال أكبر سنًا. أيضًا ، لم يطوروا بعد مناعة ضد العديد من الإصابات الشائعة، وخلال السنة الأولى من العمر ، يحتاج علاج الزكام عند الرضع بزيت الزيتون لفترة تصل إلى حوالي من ست إلى ثماني مرات .ويمكن علاج الزكام عند الرضع بزيت الزيتون، فهو من أفضل الزيوت الطبيعية الفعالة التي يمكن أن تساهم في التخلص من أعراض نزلات البرد لدى الأطفال وذلك عن طريق التدليك فقط؛ حيث أن القيام بتدليك قدم الطفل بالقليل من زيت الزيتون حتى يمتص الجلد الزيت ثم قومي بإلباس الطفل الصغير جوارب من القطن حتى تساعد على تدفئة الطفل بشكل أفضل.وقد يكون علاج الزكام عند الرضع بزيت الزيتون عن طريق وضع نقطة صغيرة من زيت الزيتون على صدر الطفل وتدليكها قليلاً ثم القيام بتدليك ظهر الطفل مما يساهم في تقليل أعراض البرد لدى الصغير، ويمكن أيضا إضافة القليل من زيت الزيتون إلى ماء الاستحمام للتخلص من أعراض نزلات البرد ومنها الزكام.ويعمل علاج الزكام عند الرضع بزيت الزيتون على تقوية مناعة الطفل عبر الانتظام في مواعيد الرضاعة الطبيعية بالإضافة إلى الالتزام بتعليمات الطبيب وعدم استعمال أي أدوية الزكام دون الرجوع إلى طبيب الأطفال.