للحافظ على الذاكرة في فترة الشيخوخة ممارسة الرياضة 3 أيام أسبوعيًا



ممارسة الرياضة ممارسة الرياضة



توصلت دراسة جديدة إلى أن ممارسة الرياضة 3 أيام أسبوعيًا، في سن الخمسينيات والستينيات يساعد على الحفاظ على الذاكرة.



الرياضة تحافظ على الذاكرة



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أظهرت دراسة أن الحفاظ على النشاط في الخمسينيات والستينيات من العمر قد يكون مفتاحًا لتجنب فقدان الذاكرة.

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الدراسة أجريت على 3000 شخصوأخضع الأكاديميون 3000 شخص بالغ في منتصف العمر للاختبارات، وحددوا صلة قوية بين مستويات التمرين وقدرتهم على تذكر أحداث الحياة الرئيسية.وأكدت الدراسة أن الحفاظ على نشاط الذاكرة في الخمسينيات والستينيات من العمر قد يكون مفتاحًا لتجنب فقدان الذاكرة.وقال أكاديميون في جامعة بيتسبرج إن الأوراق البحثية الفردية غالبًا ما تفشل في اكتشاف الاتجاهات لأنها قد تكون صغيرة جدًا، ولكن بمجرد تجميع نتائج الدراسات الحالية، أصبح هناك ارتباط واضح بين الاثنين.وقالت سارا أججايان مؤلفة الدراسة: وجدنا أن هناك تحسنًا أكبر في الذاكرة بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و68 عامًا مقارنة بمن تتراوح أعمارهم بين 69 و85 عامًا - لذا فإن التدخل مبكرًا أفضل.وأضافت: من دراستنا، يبدو أن ممارسة حوالي 3 مرات في الأسبوع لمدة 4 أشهر على الأقل هو مقدار ما تحتاجه لجني الفوائد في الذاكرة العرضية، كما أن الآثار المترتبة على الصحة العامة واضحة: التمرين هو وسيلة يسهل الوصول إليها يمكن لكبار السن من تجنب تدهور الذاكرة، وإفادة أنفسهم ومقدمي الرعاية لهم ونظام الرعاية الصحية.وأشارت النتائج أيضًا إلى أنه يجب الحفاظ على مستويات التمرين لمدة 4 أشهر على الأقل حتى يجني الناس أي فائدة، ونظر العلماء في التمارين الهوائية، والتي تشمل المشي والجري وركوب الدراجات أو السباحة.ولم تشمل التمارين اللاهوائية مثل اليوجا أو استخدام الصالة الرياضية، على الرغم من أنها قد تحسن الذاكرة أيضًا.وكان معظم المشاركين من الإناث 66%، ودرسوا بين عامي 1985 و2021، وفقط البالغين من بينهم الذين لا يعانون من ضعف في الإدراك شهدوا تحسنًا في الذاكرة.