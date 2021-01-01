الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال تجيب هل يحصل الأطفال ذو 5 سنوات على لقاح كورونا

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قال شون أوليري، نائب رئيس لجنة الأمراض المعدية في الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، إن الأطفال بحاجة إلى تلقي لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، حيث يوجد نحو 25 مليون طفل مؤهل للحصول على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، في الفئة العمرية بين 5 إلى 11 عامًا.



متى سيتوافر لقاح للأطفال أقل من 5 سنوات؟

وفقا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست، لا يوجد وقت معينة لإتاحة لقاح مضاد لفيروس كورونا للأطفال أقل من 5 سنوات، حيث أكدت شركة فايزر أنه سيكون متاحا بحلول منتصف أبريل المقبل، حينما يقدم المنظمون الأمريكيون بيانات الدراسة.



وأعلنت شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيوتنك، في وقت سابق، سعيهما للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، مشيرة إلى أنها بدأت في تقديم بيانات السلامة والفعالية لتلك الفئة العمرية.

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وقالت كوثر طلعت، أحد الباحثين الرئيسيين في تجربة فايزر للأطفال والطبيب في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة، إنه على الرغم من أن أخبار التجربة المعدلة قد تكون مخيبة للآمال، فمن المتوقع أن تعمل جرعة ثالثة بشكل جيد لتوفير الحماية، خاصةً ضد متحور أوميكرون.هل سيكون نفس اللقاح المعطى للأطفال الأكبر سنًا؟وفقا للصحيفة، من المقرر أن يتلقى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات أقل من ثلث الجرعة المعطاة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا أو عُشر الجرعة المعطاة لمن هم في سن 12 عامًا أو أكبر.وأوضحت شركة فايزر، أنه سيتم إعطاء الجرعة الثالثة بعد شهرين على الأقل من الجرعة الثانية في سلسلة الجرعتين.