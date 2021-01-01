موعد الانتهاء من الأخدود العلوي..الأرصاد توضح



الأخدود العلوي الأخدود العلوي

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، موعد الانتهاء من الأخدود العلوي، مشيرة إلى أن الأخدود العلوي سيستمر حتى صباح يوم الأحد، متابعة: الأخدود عبارة عن امتداد لمنخفض جوي، في طبقات الجو العليا.



وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج مصر تستطيع الذي يذاع على قناة دي أم سي، إلى أن الأخدود العلوي موجود على ارتفاع 5 كيلومترات من سطح الأرض، وهو ما يعني إنه منخفض متعمق، ويكون تأثيره قوي ويصاحبه أمطار رعدية على العديد من المناطق.



أمطار متوسطة الشدة على مدن شمال الصعيد

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: الأخدود العلوي بدء بالتأثير اليوم على مصر، كما أن هناك عدة أماكن شهدت نزول أمطار، وهي: الواحات البحرية والداخلة والخارجة والفرافرة، ومطروح، مشيرة إلى أن مدن شمال الصعيد، شهدت أمطار متوسطة الشدة، قد تتحول إلى رعدية خلال الساعات المقبلة.

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وأوضحت أن يوم الأحد ستكون هناك أمطار على سيناء فقط، وبالنسبة لمحافظات الوجه البحري والقاهرة، السواحل الشمالية ستكون أقل حدة، إذ أنها ستشهد أمطار خفيفة، وأمطار رعدية.ونوهت إيمان شاكر، بأنه من الوارد أن تتشكل سيول على الطرق المؤدية لهذه المناطق، والتي بها طرق جبلية، خاصة الطرق المؤدية للفيوم وبني سويف، كما أن محافظة البحر الأحمر، ستتعرض للسيول غدا، وكذلك محافظة شمال وجنوب سيناء من الممكن أن تتعرض لسيول، وستكون بها أمطار متوسطة ورعدية.