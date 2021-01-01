موعد الانتهاء من الأخدود العلوي..الأرصاد توضح

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، موعد الانتهاء من الأخدود العلوي، مشيرة إلى أن الأخدود العلوي سيستمر حتى صباح يوم الأحد، متابعة: الأخدود عبارة عن امتداد لمنخفض جوي، في طبقات الجو العليا.
وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج مصر تستطيع الذي يذاع على قناة دي أم سي، إلى أن الأخدود العلوي موجود على ارتفاع 5 كيلومترات من سطح الأرض، وهو ما يعني إنه منخفض متعمق، ويكون تأثيره قوي ويصاحبه أمطار رعدية على العديد من المناطق.
أمطار متوسطة الشدة على مدن شمال الصعيد
وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: الأخدود العلوي بدء بالتأثير اليوم على مصر، كما أن هناك عدة أماكن شهدت نزول أمطار، وهي: الواحات البحرية والداخلة والخارجة والفرافرة، ومطروح، مشيرة إلى أن مدن شمال الصعيد، شهدت أمطار متوسطة الشدة، قد تتحول إلى رعدية خلال الساعات المقبلة.
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