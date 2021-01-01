المدرسة المصرية اليابانية تقرر الدراسة أون لاين



المدرسة المصرية اليابانية المدرسة المصرية اليابانية

حالة من الجدل سيطرت على العديد من أولياء الأمور عقب قرار المدرسة المصرية اليابانية فرع القاهرة الجديدة، ببدء الفصل الدراسي الثاني أون لاين بدلا من الحضور الرسمي للمدرسة، وذلك نتيجة لأعمال الصيانة داخل المدرسة، حيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني غدًا في معظم مدارس الجمهورية.



وهو ما علقت عليه مريم طلعت، إحدى أولياء الأمور بمدرسة المصرية اليابانية بفرع القاهرة الجديدة، قائلة: "وده قرار طلع فجأة كدا؟ إيه عدم النظام بتاعكوا ده قرار غير موافقين عليه، وأعمال الصيانة دية تتعمل في الإجازة إحنا دافعين فلوس عشان التعليم مش أون لاين ومشكلى الصيانة دية بتاعتكوا انتوا مش مشكلتي، وأما تدوني مصاريف الترم التاني لأن من البداية المدرسة قالت مش هيبقى فيه أون لاين إلا بقرار من الدولة مش من الوحدة اليابانية فجأة كدا تطلع قرار صيانة وأون لاين ده سوء تنظيم منكم مش كفاية الترم الأول ضاع منه كتير.



فيما عبرت رشا موسى، إحدى أولياء الأمور لطلاب بمدرسة المصرية اليابانية بفرع القاهرة الجديدة، عن غضبها قائلة:

الحمامات طول السنة بتتعمل والعيال بيتعبوا من ده، أنا مش عارفة صيانة إيه اللي كل شويه تتعمل وبتبقى زي ماهي.

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بينما قال شريف راضي، ولي أمر: مدرسة أثبتت فشلها وما شاء الله متميزين فيه وعن جداره اللي أسرع حد بيطلب المصاريف وإلحاح غير طبيعي، وكنتم شارطين من البداية علينا مفيش دروس برة المدرسة وكمان مفيش مدرسة وإحنا بنعلم أولادنا أن الموبايل مش كل حاجة وبيكون للترفيه في أوقات معينة، دلوقتي المفروض نمسك الموبايل من الصبح علشان نتفرج على WG، طب دا ينفع؟ إحنا بندفع مصاريف وبندفع نت وبندفع باص من شغلنا علشان خاطر نعلم عيالنا، ولو عندنا شغل هنودي الحضانة وأكيد مش ببلاش. مضيفا: صدقوني أنتم كده سواء القرار دا من المدرسة أو من الوحدة أو من أي شخص أو الشركة فدا قرار غلط 100% لازم تراجعوا نفسكم كويس.ومن جانبه، كتب آخر في تعليقه: الحمامات طول السنة بتتعمل والعيال برضه بتدخل وتقول الشطاف والسيفون أنا مش عارفة صيانة إيه اللي كل شوية تتعمل وبتبقى زي ماهي.ونشرت المدرسة المصرية اليابانية، فرع القاهرة والجيزة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، قائلة: حرصًا من إدارة المدرسة على سير العملية التعليمية بشكل منتظم، ورغم أعمال الصيانة الحالية الموجودة داخل المدرسة، لتحسين المبنى وجميع الخدمات داخله، وتجميل المساحات المسطحة خارج المبنى، وتوفير كل الخدمات، ورفع كفاءتها بالشكل الذي يليق بالمدرسة في أسرع وقت، وحرصا منا على سلامة الطلاب خلال هذه الفترة، وعدم تأثرهم بشكل مباشر من هذه الإجراءات.وأضافت المدرسة في منشورها، أن المدرسة أخذت على عاتقها البدء في تنفيذ الجدول المدرسي على منصة winjigo، حيث تلتزم المدرسة بالخطة الدراسية وجدول الحصص المعلن على التطبيق، بدءًا من الأحد الموافق 20 فبراير، ولحين التبليغ باستئناف الدراسة داخل الفصول، وعودة الطلاب لمدرستهم، بعد انتهاء أعمال تجديدها كليةً في أقرب وقت.