إيقاف قائد قطار واقعة مزلقان قنا

علم القاهرة 24 من مصادره الخاصة أن هيئة السكة الحديد، قررت إيقاف قائد قطار واقعة مزلقان حلاوة التابع لمدينة دشنا بمحافظة قنا بعد التحقيق معه، وذلك بعد تداول الفيديو من قبل أحد المواطنين خلال وجوده لانتظار مرور القطار.
وأكدت المصادر أنه تم استدعاء قائد قطار واقعة قنا للتحقيق معه الأسبوع الماضي في شؤون رئاسة الهيئة التابعة للسكة الحديد على خلفية الفيديو المتداول وتوضيح جميع الأسباب حول الواقعة وأسباب نزوله من القطار.
وأشارت المصادر إلى أنه تم رفع قائد قطار رقم 975 الروسي خط الأقصر - القاهرة من التشغيل اليومي لقائدي القطار بمحافظة أسيوط، لحين اتخاذ قرار من قبل مسؤولي السكة الحديد، وذلك بعد الاستماع لأقوال قائد القطار خلال التحقيق معه.
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