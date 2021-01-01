طريقة واحدة لمعرفة النتائج بجامعة عين شمس

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قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الجامعة خصصت منظومة إلكترونية UMS لمعرفة النتيجة تسهيلا على الطلاب موضحا أنه سوف تحجب نتائج الطلاب الذي م تسدد المصروفات الدراسية.



وأكد الدكتور احمد جلال خلال تصريحاته لـ “صدى البلد” أنه تم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع البرامج بالكلية وعلى الطلاب الدخول بالحساب الخاص على منظومة جامعة عين شمس UMS لمعرفة النتيجة، وستعلن نتيجة المستوى الأول لاحقا.



وأشار الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إلى أن الكلية تكثف استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من حصول كافة الطلاب على لقاح كورونا المستجد.

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وأضاف “جلال”، أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية مناسبة بكل سهولة ويسر، وتضمن في نفس الوقت سلامة جميع المشاركين في العملية التعليمية من خلال مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد بين الطالب ، والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية، والتأكد من تلقي الطلاب لـ جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد.وفي ذات السياق قال الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس، إنه نظرا لإعلان نتائج جميع فرق مرحلة البكالوريوس مع نهاية شهر فبراير الجاري، فإنه يجب التأكد من شرطين فتح الميل الجامعي وسداد المصروفات لمعرفة النتائج.وأشار الدكتور خالد قدري إلى أنه يرجى من جميع الطلاب سرعة دخول جميع الطلاب علي نظام الجامعي ums والتأكد من سداد المصروفات الدراسية المستحقة تجنبا لعدم ظهور النتيجة على الصفحة الخاصة بكل طالب.واكد الدكتور خالد قدري، أنه على الطلاب الغير قادرين على سداد المصروفات الدراسية لظروف خاصة سرعة التوجه الي صندوق التكافل بالجامعة لتقديم الدعم المطلوب.وأعلن الدكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس إطلاق خدمة التقديم والدفع الإلكتروني لفحص الاقتباس للرسائل العلمية على الموقعhttps://www.asu.edu.eg/nitc/ar/page/17يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.وأوضح الدكتور إسلام حجازي، أنه من خلال هذه الخدمة يمكن للباحثين وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس الحصول على خدمة الاقتباس من خلال الدخول على الرابط الوارد أعلاه، وكذلك دفع تكاليف الفحص إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى المركز.ويأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة لتضاف إلى الخدمات السابقة لفحص الاقتباس للأبحاث العلمية على نفس الرابط السابق وخدمة الإفادات وغيرها من الخدمات.https://www.asu.edu.eg/nitc/ar/page/11وأكد الدكتور إسلام حجازي أن مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات يواصل العمل على إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية التي يمكنها توفير الوقت والجهد وتسهيل العمل بالنسبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هناك المزيد من الخدمات التي سيتم إطلاقها والإعلان عنها خلال الفترة القادمة.