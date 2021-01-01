صيدلة عين شمس تعلن نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثالية

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صورة الخبر: صيدلة عين شمس
صيدلة عين شمس

أقامت كلية الصيدلة بجامعة عين شمس مسابقة لاختيار الطالب والطالبة المثالية بالكلية.

وأكدت د. أماني أسامة كامل، أن المسابقة شهدت مشاركة عدد كبير من الطلاب، وأظهرت تميز العديد من الطلاب الذين يتمتعون بمهارات عديدة، وتم تصفيتهم حتي بلغوا 17 طالب وطالبة، وإجراء العديد من المقابلات الشخصية معهم لتقيمهم واختيار الطالب المثالي من خلال لجنة التحكيم وفقا لعدة معايير أهمها التفوق الدراسي ، الثقافة العامة ، المعلومات العامة ، التفوق الرياضي.

وأسفرت النتيجة عن فوز الطالب فادي سامح أسعد بالمركز الأول، والطالب نيازي السيد نصر بالمركز الثاني، بينما جاء المركز الثالث من نصيب الطالب رامي يوسف فاروق .

وفي مسابقة الطالبة المثالية حصلت الطالبة تقى أحمد محمد علي المركز الأول، بينما جاء المركز الثاني من نصيب الطالبة نورهان محمد كامل، والطالبة ضحى أحمد صالح .

المصدر: elbalad

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