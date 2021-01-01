صيدلة عين شمس تعلن نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثالية

أقامت كلية الصيدلة بجامعة عين شمس مسابقة لاختيار الطالب والطالبة المثالية بالكلية.
وأكدت د. أماني أسامة كامل، أن المسابقة شهدت مشاركة عدد كبير من الطلاب، وأظهرت تميز العديد من الطلاب الذين يتمتعون بمهارات عديدة، وتم تصفيتهم حتي بلغوا 17 طالب وطالبة، وإجراء العديد من المقابلات الشخصية معهم لتقيمهم واختيار الطالب المثالي من خلال لجنة التحكيم وفقا لعدة معايير أهمها التفوق الدراسي ، الثقافة العامة ، المعلومات العامة ، التفوق الرياضي.
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