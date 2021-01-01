المدن الجامعية بـ"عين شمس" تعلن بدء استقبال الطلاب لتسكينهم



المدن الجامعية بـ"عين شمس" المدن الجامعية بـ"عين شمس"



المدن الجامعية بـ"عين شمس" ترفع حالة الطوارئ لاستئناف الدراسة.. بدء استقبال الطلاب لتسكينهم من اليوم.. عدم السماح لأى طالب بدخول غرفته بدون الكشف الطبى.. والجامعة تطالب كل مخالط لمصاب بكورونا بعمل مسحة سريعة

ساعات معدودة باتت تفصلنا عن انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالجامعات، والتى من المقرر لها أن تنطلق السبت 19 فبراير الفصل الدراسى الثانى بالجامعات، وذلك وفقا لما حدده الجدول الزمنى للعام الجامعى 2021 / 2022، والذى حدد بدء الإجازة فى 5 فبراير الحالى لمدة أسبوعين، على يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 19 فبراير.



واستعدادا للفصل الدراسى الثانى، بدأت المدن الجامعة بجامعة عين شمس، الاستعداد لاستقبال الطلاب لتسكينهم مره أخرى بالمدينة قبل استئناف الدراسة.



وبمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني أكدت المدن الجامعية بجامعة عين شمس طلبة وطالبات وفروعها الخارجية أنها على أتم الاستعداد لفتح أبوابها لاستقبال أبنائها الطلبة والطالبات المقيمين بها للعودة تدريجيا.



وأشارت المدن الجامعية بجامعة عين شمس، إلى أنه اعتبارا من يوم الجمعة 18 فبراير سيتم استقبال الطلاب من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا وذلك لتوقيع الكشف الطبي على جميع الطلاب العائدين بعد أجازة نصف العام بالمراكز الطبية داخل المدينة الجامعية طلبة بالعباسية والمدينة الجامعية طالبات بمصر الجديدة وذلك للتأكد من سلامة جميع أبنائنا الطلبة والطالبات وخلوهم من أي إصابات محتملة.



وأكدت المدن الجامعية بجامعة عين شمس، أنه لن يسمح إطلاقا بدخول الطالب أو الطالبة إلى غرفته أو إلى المبنى الذي يقيم به إلا بعد إجراء الكشف الطبي بالمركز الطبي داخل المدينة.



وناشدت إدارة المدن الجامعية، أى طالب خالط خلال فترة أجازة نصف العام أى أشخاص مصابين أو محتمل إصابتهم يتقدم إلى المركز الطبي على الفور لعمل مسحة طبية سريعة للتأكد من سلامته ووقاية لزملائه.



وطالبت المدن الجامعية جميع الطلاب والطالبات الالتزام بكافة الضوابط المنصوص عليها سلفا والمعلومة لدى الجميع وتتمثل في اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم المخالطة ، قائلة :" حافظوا على أنفسكم واتخاذ كافة التدابير اللازمة لسلامتكم".



والمدينة طالبات تتسع لـ(1470) مكانا وتشمل ثلاثة أنواع للسكن منها السكن العادي ( فردى ) والسكن المميز والسكن المميز القندقي ، حيث يشمل السكن العادي غرفة بها أثاث جديد مكون من سرير ودولاب ومكتب وكرسي ومروحة ، والسكن المميز تحتوي الغرفة على ما سبق بالإضافة إلى شاشة وثلاجة ميني بار ، أما السكن المميز الفندقي فالغرفة السابقة ملحق بها حمام خاص، و السكن هذا العام بالمدينة فردى فقط فى ظل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.



وتتوافر أماكن الإقامة للطالبات في المدينة الرئيسية بمصر الجديدة ، وفرعي كلية الزراعة بشبرا الخيمة ، وفرع الزيتون بشارع الأصبغ وفرع الأربع عمارات بمدينة نصر الحي السابع ، وفرع العمارتين بمدينة نصر بحي السفارات.



أما بالنسبة للمدينة الجامعة طلبة "بنين" فيوجد بها عدد 1698 غرفة كلها للسكن الفردى مقسمة على ما يقرب من 10 مبانى والسكن فيها أيضا بالكامل سكن فردى طبقا لإجراءات كورونا .



و الجامعة استحدثت لجنة خاصة باسم البحوث الاجتماعية لتقديم أفضل رعاية للطلاب، والهدف من هذه اللجنة تقديم أفضل رعاية وخدمة للطلبة والطالبات، حيث جاء استحداث إدارة المدن بتوجيهات من الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب ، وحدة البحوث الاجتماعية والإنسانية وذلك لاستقبال الحالات الاجتماعية من الطلبة والطالبات وتقديم الدعم لهم حيث يتم إعفاء الطلاب المستحقين للدعم من رسوم الإقامة بالمدن خلال مدة إقامتهم بالمدينة .



كما حرصت الجامعة على توفير لجنة معنية بتقديم الدعم الصحي والنفسي للطلاب، حيث يقدم قطاع المدن للطلاب خدمات صحية ونفسية ، حيث يوجد مركز طبي بالمدينة طالبات وفرع الزيتون ومركز طبي بالمدينة طلبة ، ويشمل عيادة الباطنة وعيادة الأسنان حيث يتم تقديم الخدمة من الأطباء المتواجدين في المدينة لأي حالة مرضية ، وإذا استدعت الحالة نقلها إلى المراقبة الطبية توجد نقط تمركز لسيارة الإسعاف بقطاع المدن الجامعية طلبة وطالبات لنقل أي حالة من الطلاب بالإضافة إلى سيارة الإسعاف الخاصة بالمراقبة الطبية .



كما يتم توفير حقيبة طبية بكل مبني من مباني المدن مجهزة بجهاز لقياس الضغط وآخر لقياس مستوى السكر وبعض الأدوية للحالات الطارئة الخفيفة ويتم تدعيمها باستمرار تحت إشراف المراكز الطبية بالمدن .



وفى ظل إجراءات كورونا ، حرصت المدن الجامعية بجامعة عين شمس على تجهيز غرفة للعزل الطبي المؤقت بالمدن الجامعية طلبة وطالبات وفروعها لمجرد الاشتباه بأي حالة مرضية لحين إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحويلها للمراقبة الطبية ويتوافر بتلك الغرف المستلزمات الطبية مثل ( الكحول الكمامات، هاند جيل ، ملايات استخدام مرة واحدة ، قفازات أيدى).



وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجارى، تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهى فى 9 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.



وتستعد الجامعات لانطلاق الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2021 / 2022 بتطبيق صارم للاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ، والتشديد على تطبيق كافة الاجراءات أثناء انتظام الدراسة.



وكانت عدد من الجامعات الحكومية بدأت فى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول، على مدار الأيام الماضية ، على أن يتم استكمال إعلان النتائج مع بداية التيرم الثانى وإتاحتها إلكترونيا للطلاب.

