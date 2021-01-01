قبل مواجهة المنتخب المصري نظيره السنغالي.. الكاف" يوافق على طلب الاتحاد المصري

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صورة الخبر: الاتحاد المصري لكرة القدم
الاتحاد المصري لكرة القدم


أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة نظيره الإفريقي "الكاف" على طلبه تأخير موعد مباراة الإياب أمام المنتخب السنغالي ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر لمدة 24 ساعة.

وجاء في بيان الاتحاد المصري: "وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF على الطلب المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم على تأخير موعد مباراة العودة أمام منتخب السنغال لمدة 24 ساعة".

وأضاف البيان: "تصبح المواعيد النهائية لمباراتي المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم :

- مباراة الذهاب (مصر) يوم الجمعة 25 مارس 2022 الساعة 7:30 (بتوقيت القاهرة).

- مباراة العودة (السنغال) يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 الساعة 5:00 (بتوقيت القاهرة)".
وكان مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم قد صرح سابقا: "إقامة لقاء الذهاب يوم 25 والعودة 28 أمر مرهق للمنتخب، وهو ما دفعنا لاتخاذ قرار بطلب تعديل موعد لقاء الإياب".

وسيتأهل الفائز في مجموع المواجهتين مباشرة إلى مونديال قطر 2022.

يذكر أن المنتخب المصري خسر أمام نظيره السنغالي المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها الكاميرون مؤخرا.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم

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