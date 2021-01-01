قبل مواجهة المنتخب المصري نظيره السنغالي.. الكاف" يوافق على طلب الاتحاد المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة نظيره الإفريقي "الكاف" على طلبه تأخير موعد مباراة الإياب أمام المنتخب السنغالي ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر لمدة 24 ساعة.
وجاء في بيان الاتحاد المصري: "وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF على الطلب المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم على تأخير موعد مباراة العودة أمام منتخب السنغال لمدة 24 ساعة".
وأضاف البيان: "تصبح المواعيد النهائية لمباراتي المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم :
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