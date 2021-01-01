مرصد الأزهر يحذر من "الابتزاز الإلكتروني"

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صورة الخبر: مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

تكررت جرائم الابتزاز الإلكتروني في الآونة الأخيرة حتى باتت خطرًا يهدد حياة البعض، ما لزم التحرك لبيان مخاطر تلك الجريمة الأخلاقية وما تشكله من انحراف سلوكي.



ويقوم المبتز بتهديد ضحيته عبر نشر صور أو معلومات عنها بغرض التشهير بها، وهو ما يخالف ما حثنا الدين الإسلامي عليه، فقد حرم إلحاق أي نوع من الأذى بالإنسان إعمالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم "المسلم من سلم الناس من لسانه ويده".

ويرى مرصد الأزهر أنه ينبغي التعامل بحذر مع وسائل التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لعدم الوقوع فريسة للابتزاز الإلكتروني.

المصدر: elbalad

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