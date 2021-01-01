وصول 10 وحدات جديدة للقطار الكهربائي

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كشف مصدر بالهيئة القومية للأنفاق عن وصول عدد من الوحدات المتحركة الحديدة إلى مشروع القطار الكهربائي قريبا، استعدادا للتشغيل الفعلي خلال شهر مارس المقبل.



وقال المصدر لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن الهيئة استقبلت حتى الآن 12 قطارا من الوحدات المتحركة للقطار الكهربائي من إجمالى 22 قطارا، قادمة من دولة الصين .



وأوضح أنه تم أيضا شحن 10 قطارات أخرى، وهي المتبقية من الصفقة، ومن المقرر وصولها خلال شهر مارس المقبل، لافتا إلى أن كل قطار به 6 عربات، وهي عربات مكيفة الهواء، ذات مقاعد مريحة شبيهة بقطارات مترو الأنفاق.

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كانت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، قد بدأت في أعمال التشغيل التجريبي لـ القطار الكهربائي الخفيف LRT .وينفذ مشروع القطار الكهربائي على 3 مراحل؛ حيث بلغ طول المرحلة الأولى 90 كم وعدد 16 محطة، وينطلق من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازياً لطريق (القاهرة –الإسماعيلية) الصحراوي إلي مدينة بدر، ثم يتفرع شمالاً بعدها حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية، ويتم تنفيذه على 3 مراحل الأولى من محطة عدلي منصور وحتى محطة العاصمة (1) بـ 11 محطة سطحية، والثانية من بعد محطة العاصمة (1) حتى محطة العاصمة (2) "مدينة الفنون والثقافة" بـ 1 محطة سطحية (محطة الفنون والثقافة) والثالثة جنوباً بـ 4 محطات "3 علوية +1سطحية" (محطات العاصمة الإدارية 3 - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع).ويمثل القطار الكهربائي شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة، وتخدم المدن الجديدة بشرق القاهرة وهي: (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة).