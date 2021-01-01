طريقة لعمل كبسة السمك

كبسة السمك
تعتبر "كبسة السمك" من أشهى وألذ الأطباق الرئيسية التي تحتوي على عناصر غذائية عالية، حيث يعد السمك منجم للعديد من الفيتامينات والمعادن، مثل: الكالسيوم، والفوسفور، والحديد، والزنك، واليود، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والأحماض الأمينية والدهنية.
وفي السطور التالية، تستعرض "بوابة أخبار اليوم" مقادير وطريقة تحضير "كبسة السمك" خطوة بخطوة بطريقة سهلة وبسيطة، وهي كالآتي:
المقادير
3 كوب أرز بسمتي
3 كجم فيليه سمك طازج
3 حبة بصل
البهارات
1 ملعقة كبيرة بهارات سمك
1 ملعقة كبيرة ثوم
1 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة
1 ملعقة كبيرة كمون
1 ملعقة صغيرة ملح
مكونات مرقة السمك:
1 رأس السمكة وعظامها
2 حبة بصل
1 رأس ثوم
قشر ليمونة حامضة
1 ملعقة كبيرة كاري
4 ورق غار
10 حبة هيل
1 ملعقة كبيرة كزبرة حب
1 ملعقة معجون الطماطم
ملح المرقة حسب الرغبة ( يكون معتدل)
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طريقة التحضير:
-يغسل رأس السمكة وعظامها وتوضع في قدر مع مطيبات المرقة ونترك القدر ساعة على النار.
-ينقع الأرز البسمتي و يغسل فيليه السمك وينشف ثم يرش بالبهارات بعد خلطها مع بعض ثم يترك نصف ساعة.
-يدهن الفيليه بزيت الزيتون ويوضع في مقلاة ساخنة ليتحمر من الجهتين ثم يرفع السمك جانباً.
-يقطع البصل شرائح ويقلب في نصف كوب زيت مازولا حتى يتحمر على نار هادئة.
-في قدر يتم وضع البصل ويصف فوقه السمك.
-يصفى الأرز ويبهر بما تبقى من البهارات ويضاف عليه الملح ثم يوضع فوق السمك ثم تصفى مرقة السمك فوق الأرز ( لكل كوب أرز ، كوب ونصف مرقة سمك).
-يترك القدر على نار عالية حتى يغلي ثم تخفف النار ويغطى القدر مدة ثلث ساعة.
-يتأكد من نضوج الأرز ثم تغلق النار ويترك الأرز ربع ساعة ليرتاح ثم يسكب بهدوء ويصف السمك فوق الأرز ثم تزين الكبسة بالصنوبر واللوز .
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