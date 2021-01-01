طريقة لعمل كبسة السمك



كبسة السمك كبسة السمك



تعتبر "كبسة السمك" من أشهى وألذ الأطباق الرئيسية التي تحتوي على عناصر غذائية عالية، حيث يعد السمك منجم للعديد من الفيتامينات والمعادن، مثل: الكالسيوم، والفوسفور، والحديد، والزنك، واليود، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والأحماض الأمينية والدهنية.



وفي السطور التالية، تستعرض "بوابة أخبار اليوم" مقادير وطريقة تحضير "كبسة السمك" خطوة بخطوة بطريقة سهلة وبسيطة، وهي كالآتي:

المقادير

3 كوب أرز بسمتي

3 كجم فيليه سمك طازج

3 حبة بصل



البهارات

1 ملعقة كبيرة بهارات سمك

1 ملعقة كبيرة ثوم

1 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة كبيرة كمون

1 ملعقة صغيرة ملح

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مكونات مرقة السمك:1 رأس السمكة وعظامها2 حبة بصل1 رأس ثومقشر ليمونة حامضة1 ملعقة كبيرة كاري4 ورق غار10 حبة هيل1 ملعقة كبيرة كزبرة حب1 ملعقة معجون الطماطمملح المرقة حسب الرغبة ( يكون معتدل)اقرأ أيضا| وصفة صحية للدايت.. «أرز بالتونة والخضروات»طريقة التحضير:-يغسل رأس السمكة وعظامها وتوضع في قدر مع مطيبات المرقة ونترك القدر ساعة على النار.-ينقع الأرز البسمتي و يغسل فيليه السمك وينشف ثم يرش بالبهارات بعد خلطها مع بعض ثم يترك نصف ساعة.-يدهن الفيليه بزيت الزيتون ويوضع في مقلاة ساخنة ليتحمر من الجهتين ثم يرفع السمك جانباً.-يقطع البصل شرائح ويقلب في نصف كوب زيت مازولا حتى يتحمر على نار هادئة.-في قدر يتم وضع البصل ويصف فوقه السمك.-يصفى الأرز ويبهر بما تبقى من البهارات ويضاف عليه الملح ثم يوضع فوق السمك ثم تصفى مرقة السمك فوق الأرز ( لكل كوب أرز ، كوب ونصف مرقة سمك).-يترك القدر على نار عالية حتى يغلي ثم تخفف النار ويغطى القدر مدة ثلث ساعة.-يتأكد من نضوج الأرز ثم تغلق النار ويترك الأرز ربع ساعة ليرتاح ثم يسكب بهدوء ويصف السمك فوق الأرز ثم تزين الكبسة بالصنوبر واللوز .