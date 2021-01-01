«الأرصاد» تكشف طقس الـ 72 ساعة المقبلة



طقس الـ 72 ساعة المقبلة طقس الـ 72 ساعة المقبلة



كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.



وقالت هيئة الأرصاد إنه بداية من اليوم تظهر سحب كثيفة على المناطق الشمالية من سواحل المتوسط والوجه البحري والقاهرة الكبرى وحتى خليج السويس وشمال الصعيد وسيناء واختفاء الشمس لفترات طويلة من النهار قد تعطي إيحاء بانقلاب جوي قادم، ولكن في الواقع تكون الأجواء مستقرة وسقوط قطرات على أماكن محدودة من إجمالي المناطق الشمالية ما عدا بعض المناطق ما بين السلوم ومطروح قد يصحبها أمطار رعدية، في وقت قليل من ليل الخميس.





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ولفتت إلى استقرار طقس الجمعة على جميع مناطق الجمهورية، على أن تتشكل مع ساعات المساء أمطار رعدية عشوائية متفرقة بكميات اعتيادية أو أقل من الاعتيادية لبعض مناطق محافظة الوادي الجديد وبعض مناطق شمال الصعيد قد تمتد لبعض الأماكن القليلة من المناطق الشمالية الداخليةأي من إجمالي مناطق الوجه البحري بشكل عام والقاهرة الكبرى دون أدنى تأثير على الحركة، وبعض الأماكن منهم قد تشعر بأصوات للرعد وظهور لإشارات البرق للحظات دون سقوط أمطار، وتساقط للمطر بشكل خفيف أو متوسط للحظات مع سماع لأصوات الرعد لقليل من الوقت في مناطق أخرى.واكدت هيئة الأرصاد أن طقس السبت يستقر على نفس وتيرة الجمعة مع اختلاف في انتقال السحب من بعض المناطق من الوادي الجديد إلى سيناء ومدن القناة وخليج السويس، ما يُعزز فرص سقوط أمطار، بالإضافة إلى ازدياد نشاط الرياح لتكون هبّات قوية إلى شديدة على أغلب مناطق الجمهورية.وجاءت درجات الحرارة العظمى و الصغرى كالتالي:حالة الطقس الخميس 17 فبراير 2022:القاهرة الكبرى: العظمى 16 والصغرى 6.الوجه البحري: العظمى 15 والصغرى 6.السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 10.السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 15 والصغرى 6.جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 14 والصغرى 5.شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 9.جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 8.حالة الطقس الجمعة 18 فبراير 2022:القاهرة الكبرى: العظمى 16 والصغرى 7.الوجه البحري: العظمى 15 والصغرى 6.السواحل الشمالية الغربية: العظمى 14 والصغرى 9.السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 10 والصغرى 5.جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 11 والصغرى 3.شمال الصعيد: العظمى 13 والصغرى 7.جنوب الصعيد: العظمى 13 والصغرى 7.حالة الطقس السبت 19 فبراير 2022:القاهرة الكبرى: العظمى 17 والصغرى 6.الوجه البحري: العظمى 15 والصغرى 5.السواحل الشمالية الغربية: العظمى 13 والصغرى 9.السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 9 والصغرى 3.جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 10 والصغرى 5.شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 6.جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 6.