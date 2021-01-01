المتهم باختراق حسابات الفتيات على السوشيال وابتزازهن بالصور فى الفيوم



المتهم باختراق حسابات الفتيات المتهم باختراق حسابات الفتيات

واصلت الداخلية جهودها للتصدى الحاسم لجرائم التشهير والابتزاز عبر شبكة الإنترنت، ونجحت في ضبط شخص بالفيوم، لارتكابه 8 وقائع تهديد وابتزاز لعدد من السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت، والعمل على التصدى لمرتكبى جرائم الابتزاز والتشهير بالمواطنين، وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات عدد من البلاغات تتضمن اضطلاع أحد الأشخاص بإختراق حسابات رواد مواقع التواصل الإجتماعى خاصةً السيدات والفتيات والإستيلاء على محتوياتها من صور وإبتزازهن مقابل عدم التشهير بهن بنشر تلك الصور حيث بلغت الوقائع المرتكبة (8) وقائع بنطاق محافظات (الشرقية - كفر الشيخ - الإسكندرية).



تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وباستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع (عامل - مقيم بدائرة مركز أبشواى بمديرية أمن الفيوم).



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الوقائع، وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

