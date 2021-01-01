وزير التعليم العالي يحسم مواعيد بداية الدراسة ومواعيد الامتحانات

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قدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم، لمُنتسبي الجامعات والمعاهد على الانضباط الكامل في تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية المُشددة التي تم تطبيقها لفرض الانضباط الكامل الذي ساهم في نجاح سير أعمال الامتحانات.



وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لـ المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس أكد على التزام الجامعات والمعاهد بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، الذي يبدأ بعد غدٍ السبت على أن تستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن المجلس أكد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المُشددة للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، وذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني، والتأكيد على أهمية انتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة والجهاز الإداري، لضمان حُسن سير العملية التعليمية.